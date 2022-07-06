藍營質疑林智堅論文涉抄襲 綠委：舊案炒冷飯

新竹市長林智堅論文涉抄襲案延燒，國民黨團呼籲台大、中華大學展開調查。民進黨團副幹事長黃世杰今天表示，這已是舊案，在歷次選舉中也被檢視過，這種炒冷飯的行為，相信民眾不會有感。

針對林智堅中華大學、台灣大學碩士論文涉嫌抄襲一事，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長謝衣鳯及立委林奕華等人在立法院召開記者會。

曾銘宗表示，林智堅稱這是外界惡意扭曲，要提出告訴，但根據比對，林智堅的中華大學碩士論文與竹科委託報告，相似度高達90%，即使林智堅有參與研究，但也不能整本照抄。而有關台大國發所的論文爭議，他質疑哪有先畢業的論文抄晚畢業的，這邏輯不通。

曾銘宗指出，奉勸林智堅不要模糊焦點，針對各界問題趕快講清楚說明白。他說，民進黨團昨天稱國民黨提出的質疑是「不倫不類的招數」，顯然民進黨團一點政治良心都沒有，是非不分，真是可恥，國民黨團要把不倫不類原句奉還。

對於林智堅當年台大國發所的指導教授、現任國安局長陳明通，曾銘宗表示，不管林智堅的論文是抄的，還是別人抄林智堅的，陳明通身為所長、口試委員卻都給予學位。國民黨團請科技部依法提告，辦理追償、並要求台大及中華大學展開調查。

民進黨立法院黨團書記長陳歐珀接受媒體訪問指出，要查台北、新竹的論文風波，都是易如反掌，以國民黨兵分多路、鋪天蓋地的查案人士，應該可以早日水落石出、真相大白。

民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰受訪表示，林智堅昨天已正式出面回應，今天也提告，既然司法介入調查，地檢署等一定會收到相關資料，各單位也會依法處理。

對於藍營兵分多路到教育部、北檢告發林智堅，黃世杰說，這些都是政治動作，而且這已是舊案，在歷次選舉中也被檢視過，這種炒冷飯的行為，相信民眾不會有感。