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小雞圍母雞 藍議員候選人告發林智堅侵害國家著作權

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
4位國民黨籍縣市議員候選人，6日赴台北地檢署告發林智堅違反著作權法。記者蔣永佑／攝影
4位國民黨籍縣市議員候選人，6日赴台北地檢署告發林智堅違反著作權法。記者蔣永佑／攝影

新竹市長林智堅論文爭議持續延燒，4位國民黨籍縣市議員候選人，包括台北市議員參選人楊植斗、雲林縣議員擬參選人陳芳盈、台南市議員擬參選人蔡宗豪以及屏東縣議員擬參選人練鴻慶，6日赴台北地檢署告發林智堅違反著作權法，並呼籲總統蔡英文不要包庇林智堅。

楊植斗指出，林智堅和他的指導教授昨天已在聲明中表示林「是用竹科管理局的委託計畫，作為自己的碩士論文內容」。依據國有財產法「國家由於預算支出所取得之財產，為國有財產」，政府機關委外研究計畫著作權應屬機關本身，

因此無論林智堅有無參與竹科管理局標案計畫，將計畫內容作為論文之用，就像「把產品賣給政府又偷回來」，一樣是侵害著作權的行為，希望林智堅有錯就認。

練鴻慶表示，雖然著作權法第91條「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金」屬告訴乃論，但「告訴」只是起訴要件、非偵查要件，檢察官若得知有犯罪嫌疑便應主動偵查。

至於檢方最後是否起訴，仍以竹科管理局提起告訴為前提，因此蔡英文也應要求竹科管理局提告，否則就是包庇侵犯政府智慧財產權的人，更會讓外界質疑蔡英文自己論文就有爭議，還去包庇抄襲論文的林智堅？

陳芳盈認為，林智堅應該要有guts一點，就像當初李眉蓁為自己做過的事道歉負責，台灣不能變成國民黨不能抄襲，民進黨可以抄襲。蔡宗豪則揶揄林智堅，總是標榜自己走在時代尖端，希望他現在就立下典範道歉退選。

林智堅 2022大選 桃園市長

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