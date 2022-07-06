徐巧芯今檢舉林智堅論文 呼籲台大校長候選人表態

新竹市長林智堅遭爆碩士論文疑似抄襲，台北市議員徐巧芯今在臉書表示，她已經向台大檢舉林智堅的論文涉嫌抄襲，並附上檢舉信件，台大有責任站出來公開說明，此外，台大校長目前正在遴選，有志參選台大校長者，應該對這件醜聞公開發表看法跟意見。

徐巧芯表示，就她所知，也有台大的學生準備按照規定向教務處檢舉。據說也有網友要檢舉碩士生余正煌，讓兩案併陳，不要讓林智堅跟陳明通這個共犯組合把責任推給別人。

徐巧芯表示，自己高中的時候，第一志願跟其他的同學一樣都是台大。好好念書，翻轉原生家庭的社會階層，是很多家庭給孩子的壓力與期待。

但現在才發現，這好像被例如陳明通這樣的教授搞成一場笑話，而陳明通還可以高升國安局長，「如果你有錢有勢」，即便在最高學府都可以洗到學歷，一篇研究架構大規模抄襲的論文也可以被放水，順利拿到學位。

徐巧芯表示，所以國立台灣大學有責任好好調查、釐清事實，告訴我們像這樣把整個研究方法幾乎都抄起來的做法，是否屬於碩士論文撰寫合理作法。如果林智堅可以，那以其他普通的學生應該也能比照辦理，不該因為林智堅是市長身分而有特權。

徐巧芯批評，但如此一來，台灣的學術價值是否再無尊嚴？台灣大學的校譽與威信也會掃地。而這一切，台大有責任站出來公開說明，維護社會對台大的期待以及自身的學術權威地位。否則這件事對於台大的校友而言根本是一種羞辱（尤其正在辛苦寫論文的碩士生），對不是台大的校友而言更會覺得夢想幻滅，畢竟如果這樣就可以唸台大、拿學位，怎麼不早說？台灣第一名的大學不應該被陳明通、林智堅惡搞變成學店。