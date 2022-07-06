學者看林智堅論文 政學勾結洗學歷但「選民就吃這套」

聯合報／ 記者陳宛茜趙宥寧／台北即時報導
新竹市長林智堅碩士論文遭爆涉嫌抄襲，他昨天取消出席一場活動，親自在市府舉行記者會，反批國民黨惡意抹黑。記者邱德祥／攝影
新竹市長林智堅碩士論文遭爆涉嫌抄襲，他昨天取消出席一場活動，親自在市府舉行記者會，反批國民黨惡意抹黑。記者邱德祥／攝影

新竹市長林智堅論文爭議持續延燒。台師大退休教授林保淳指出，林智堅論文事件是台灣社會典型的「政學勾結」—政治人物藉學者「洗學歷」累積政治資本，學者則藉政治人物掌握資源、期待未來有天可以「滿足官癮」。背後則反映台灣選民迷信政治明星和學歷的迷思，以及學術界的日漸墮落。

林保淳指出，中華大學是新竹政治人物最喜鍍金的一所私立大學。二○二○年，時代力量的立委徐永明就曾提出質疑，但並非針對林智堅。但林智堅此番參選桃園市長，想必也知其中華大學的碩士學歷，一定會遭到嚴格檢視。因此，一周前便藉媒體將其掩飾成已遭澄清的「舊聞」，還拉徐永明下水模糊焦點，甚至祭出國安會將進行介入調查，想藉寒蟬效應堵悠悠之口。

林保淳分析，林智堅的中華大學指導教授基於護犢及自清，以林智堅「曾參加討論」為由搪塞，但「參加討論」就可以大喇喇地將上繳國科會的研究報告據為己有？

林智堅在就任新竹市長期間攻讀台大國發所在職專班。林保淳分析，為什麼當了新竹市長、公務倥傯還得分心上在職專班，就是因為他被民進黨視為明日之星，台大光環是為他在政壇繼續往上爬的準備，看準「選民就是吃這一套」，名校和國外大學都是幫政治人物重新打造人設的萬靈丹。

林保淳形容這次「兩案齊發」，向來在媒體上被人設成精明幹練、才俊青年的林智堅，極可能就此打回原形。但民進黨勢必會極盡其可能地駁斥護航，甚至施以政治壓力務求擺平。台灣學術界能不能堅守學術倫理、堅持學術風骨，「就看這一齣戲了。」

文化大學大眾傳播學系教授王翔郁表示，碩博士論文是學生展現「獨立」研究能力的成果，因此碩博士論文學生是單一作者，最後要向口委報告結果，並不是向坐在下面作者報告他們自己寫了什麼。

王翔郁也提到，即使碩博論文是研究生和指導老師團隊創作，應自團隊研究中切出一塊，並「獨立」發展成學位論文，如不同研究對象，或改良問卷再施測，但仍要標註，並適當引用。

王翔郁也實際翻閱林智堅的論文與該份竹科期末報告，發現不僅多個段落相同，就連研究結果( Model Fit適配度，SEM）根本是同一個研究。他直言，「這根本不只是抄襲，而是剽竊研究結果」。

王翔郁也點名林智堅的指導教授及合作教授。他表示，也許當時林智堅年輕還不懂學術論理，但老師竟同意學生使用自己的研究成果，甚至還身兼口委，「口考不就天下太平，誰敢提出質疑？」，這些「老師們」問題恐怕更大。

另一位不具名大學助理教授表示，林智堅幕僚說是林跟兩位指導教授的共同研究，但竹科已聲明委託案著作權屬於竹科，若著作權已經讓予，甚至連參考書目都沒寫上，這難道沒有瑕疵？這不僅是學術倫理的問題，更是道德良知的問題。

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