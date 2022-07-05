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凌濤再爆論文抄襲月刊圖文 林智堅透過幕僚回應了

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅今開記者會說明論文涉嫌抄襲一事。記者王駿杰／攝影
林智堅今開記者會說明論文涉嫌抄襲一事。記者王駿杰／攝影

國民黨桃園市議員參選人凌濤晚間在臉書發文，表示經比對，發現新竹市長林智堅中華大學論文不只抄襲竹科管理局報告，還直接複製貼上另一篇2005年12月的月刊圖文。林智堅透過幕僚表示，今日稍早，教授賀力行、王明郎已具名發表聲明，證實林智堅有共同參加竹科管理局研究案，碩論並無抄襲。

市長室秘書楊汶璇表示，林智堅已在今天中午記者會強調，他的碩論係在職進修時，接受中華大學TCSI實驗室教授們指導，學習並參與討論，他使用自己參加、由老師們主持的相關研究計畫，內容皆和TCSI台灣顧客滿意度指標研究小組的成果有關，而老師李友錚2005年的著作做了部分擷取，事實上李友錚也是林智堅的碩士論文口試委員，也提供林智堅資料及撰寫的指導。

楊汶璇強調，請國民黨停止潑髒水、抹黑，回歸民眾期待的政策和牛肉。

凌濤表示，林智堅論文第2章文獻探討的第1節到第4節，幾乎全文複製貼上2005年12月品質月刊第41卷12期由李友錚、賀力行、姜吉生、連秋月撰寫的文章「國家顧客滿意指標之發展與建構」；其中包括第2節「國家顧客滿意指標的由來」、第3節「各國顧客滿意指標簡介」的瑞典顧客滿意指標、美國顧客滿意指標、歐洲顧客滿意指標，內文幾乎都跟品質月刊雷同。

凌濤表示，林智堅論文共2萬6700字，原先被發現有2萬3450字和竹科報告相同，現在再加上品質月刊的1679字，抄襲的比率從87.8%上升到94.1%。

林智堅 桃園市選舉 2022大選 凌濤

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