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不只竹科報告…林智堅再被爆抄月刊圖文 遭諷「1篇不夠抄2篇」

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林智堅碩士論文涉抄襲 網見「這1點」笑虧：身在綠營心在藍

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹市長林智堅被民進黨徵召參選桃園市長。 聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
新竹市長林智堅被民進黨徵召參選桃園市長。 聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

新竹市長林智堅被民進黨徵召參選桃園市長，如今卻被藍營爆料碩士論文疑似抄襲，不但內文雷同度極高，甚至連錯字都一樣。儘管林智堅有出面說明「這已經是舊聞，絕對禁得起考驗」，並打算對爆料者提告，然而依舊有網友好奇「林智堅論文的錯字要如何禁得起考驗」，引發熱議。

原PO表示，「籃球的籃就是寫錯，要怎麼禁得起考驗呢？是要去正名藍球也可以嗎？不過還是祝福林智堅先生可以順利通過考驗，這樣桃園市民才有全新的希望」。對此，有網友在貼文底下笑回「身在綠營心在藍」、「寫成綠球就沒問題了」、「之前高雄那個不是也說經得起考驗？」、「我就不能寫錯一個字，這麼不應該嗎？」。

於此同時，也有網友對於每到選舉就在吵論文感到厭煩，發文說「論文這東西，你去仔細檢查80%的論文，絕對都是一半以上引用來引用去，學歷只是這個社會炫耀用的酷東西，就跟名牌包一樣啦！到底能不能戰個政績，或是誰可以把桃園違停、治安搞好比較重要吧」。該觀點引發網友吐槽，點出「這是誠信問題」、「不就沒政績，只能吵論文」、「引用跟抄襲是兩回事」、「對啦！綠能（引用）你不能」。

林智堅 桃園市選舉 2022大選 抄襲

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