碩士論文遭到質疑 林智堅反告王鴻薇

「不要到選舉就對我的人格進行抹黑！」新竹市長林智堅5日親自召開記者會，駁斥台北市議員王鴻薇指控她抄襲的狀況。他說，自己沒有抄襲論文，中華大學的論文他有參與研究設計，而國發所的論文與遭指控的論文有差異、研究目的都不同。林智堅的指導老師、國安局長陳明通也發表聲明，重申沒有抄襲。

反駁沒有抄襲

林智堅表示，自己的論文絕對沒有抄襲。針對研究生余正煌的論文「2014年新竹市長選舉研究：林智堅勝選的政治社會基礎」的部分，他指出，他與余正煌的研究對象、目的與結論都不一樣，而且民調是自己競選團隊做的，原始設計者也是他，怎麼會有抄襲問題？

針對自己中華大學的碩士論文遭國民黨台北市議員王鴻薇質疑抄襲，他則指出，這已經是舊聞，絕對禁得起考驗。2018年在競選連任新竹市長時，就曾遭攻擊學歷，林智堅也說，他有參與問卷設計、研究辦法，且過去他與指導教授賀力行都已多次澄清。因此他宣布，將會對王鴻薇提告。

他也向自己的兩位指導老師道歉，每次一到選舉，自己的論文就被拿出來作文章。另外，他也現場揭露余正煌的碩士論文謝辭，裡面就有提到感謝林智堅團隊提供他民調資料。而指導他中華大學碩士論文的賀力行、王明郎也都發聲明澄清林智堅沒有抄襲。

指導老師出面澄清

林智堅指導教授、國安局長陳明通也發表聲明指出，是余正煌拿林智堅的資料寫論文，問卷的原始設計者是林智堅及其競選團隊，「怎麼寫也是我先指導林智堅」。只是余正煌先畢業（因為他只剩最後一個學期），林智堅比較晚畢業，讓外界誤解林智堅抄襲余正煌，「真是有理說不清。」

陳明通在聲明中進一步表示，余正煌因為一開始寫的碩論計畫不理想，想換題目，他找上陳明通的研究助理楊喜慧，陳明通徵得林智堅的同意，把林智堅的民調資料給余正煌用，並建議他換題目寫林智堅，同時把林智堅當時初步寫的東西（前面幾章，尤其是研究設計）給余正煌參考，同時也以口試委員的身分給余正煌一些寫作建議。

【更多精采內容，詳見 】