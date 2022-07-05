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林智堅論文涉抄襲 王鴻薇籲退出選戰

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「從緒論、研究方法到結論，林智堅論文都與竹科結案報告一模一樣，抄襲證據確鑿！」台北市議員王鴻薇5日爆料，參選桃園市長的新竹市長林智堅抄襲竹科2007年委託中華大學辦理的標案，從緒論、研究方法等內文，近9成相同，「還沒有謝辭！」王鴻薇呼籲，林智堅違反學術倫理，應退出選戰，竹科與中華大學也要徹查。

錯字都一樣

王鴻薇說，新竹科學園區2007年12月有一分標案報告，名為「以TCSI模式評估新竹科學園區之民眾滿意度」，而林智堅在2008年7月隨即就發表論文，名為「以TCSI模式評估某科學園區之週邊民眾滿意度」，兩份內容只有章節排序刻意不同，但數據圖表、研究方法都一樣，難道是巧合？

「連錯字都一樣！」王鴻薇現場將資料展示，並指出第一章內文有「藍球場」的「藍」與竹科報告寫錯的地方都一樣，研究方法、調查設計也只是將章節順序調換，但內文基本上都一樣。王鴻薇說，更好笑的是，碩博士寫完通常寫完論文都會有謝辭，但林智堅居然沒有，「因為報告裡面也沒有！」

王鴻薇感嘆，作為政治人物在公餘進修很好，但起碼也要尊重基本的學術倫理；林智堅除了涉嫌抄襲，恐還涉嫌剽竊政府標案的智慧財產權，她呼籲中華大學、竹科管理局都要徹查，而林智堅也要退出年底桃園市長的選戰，以示負責。

論文已多次遭質疑

對此，林智堅回應表示，這已經是舊聞，絕對禁得起考驗。2018年林智堅在競選連任新竹市長時，就曾遭攻擊學歷；時代力量前立委徐永明也曾在2020年指控他，當時林智堅及指導教授賀力行都曾出面為他澄清。

不過，除了林智堅在中華大學的論文涉嫌抄襲，他在台大國發所的碩士論文「三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響：以2014新竹市長選舉為例」也遭媒體人黃揚明質疑抄襲研究生余正煌的論文「2014年新竹市長選舉研究：林智堅勝選的政治社會基礎」，其中包括摘要、論文前段章節與引用資料都高度相似。

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