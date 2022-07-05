揭林智堅論文抄襲竹科標案 王鴻薇：有羞恥心就退選

台北市議員王鴻薇爆料民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文抄襲竹科報告，王鴻薇今天呼籲中華大學比照中山大學當初調查參選高雄市長的議員李眉蓁論文，啟動對林智堅論文的調查，也喊話林智堅若有羞恥心就自己退回學位。

王鴻薇說，林智堅整篇論文只有七頁沒抄、連錯字都抄，論文「引用」竹科報告大量研究資料，但謝辭卻隻字未提。

她說該份竹科報告從未上網公開過，所以沒有人比對過，但不要說用電腦比對，用眼睛看都能簡單看出是抄襲，而且是「抄好抄滿」，從題目、研究方法、參考文獻都一模一樣，甚至連錯字都一樣，研究調查都用同一份，參考文獻只差兩本書，而且林智堅的論文並沒有引註這份標案，她問這樣的論文到底學術價值在哪？

王鴻薇說，林智堅的論文謝辭完全空白，但以過去大家寫碩博士論文的經驗，通常都會在謝辭中感謝對自己寫論文過程中有過幫助的人，而林智堅的論文用了那份竹科報告的滿意度調查還有其他很多資料跟研究，可是謝辭隻字未提，她認為唯一的解釋就是因為政府報告沒有謝辭，所以林智堅沒東西可以抄。

王鴻薇說，林智堅最嚴重的是抄政府標案，他身為政治人物，應該尊重起碼的學術倫理，至於林智堅幕僚澄清標案是「聯名發表」沒有抄襲，但兩位教授與和學生一同參加研討會這個說法已經很奇怪，該期末報告沒有林智堅的名字，如果有參與就該掛名，難道參加政府標案，標案就是林智堅的？

王鴻薇說，政府花錢標案，卻被林智堅全部抄，這根本是侵占政府智慧財產權，是學術詐欺行為，她呼籲質疑國民黨高雄市長參選人柯志恩論文的「翁達瑞」也來檢視林智堅論文，林智堅若稍微有羞恥心，就該自己退回學位。

今天有媒體人爆料林智堅的台大論文也是抄襲，她說，第一份論文都抄好抄滿了，第二份再抄她也不意外。