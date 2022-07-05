林智堅論文門 徐玉樹：不希望無誠信人來選桃園

民進黨提名桃園市長參選人現任新竹市長林智堅涉論文抄襲事件引發風暴，國民黨桃園市議員、議會國民黨團執行長徐玉樹今天上午表示，桃園是一個講求誠信的城市，林智堅涉論文抄襲舞弊，桃園人不希望沒有誠信的市長參選人來競選。

針對林智堅涉論文抄襲風暴擴大，徐玉樹表示，桃園人重視誠信，教育桃園的孩子、踏出社會的新鮮人，重視誠信非常重要，林智用此方式取得論文、學位，想必未來也會用監所有方式來包裝是是而非的政績。

他覺得林智堅的新竹市「治理政績」，看來包裝絕對要大過實質的政績，遺憾的是林智堅無法像蔡英文（總統）可以論文封存，林也許未來會有更多問題一一呈現。

徐玉樹說，選舉的候選人選的是誠信，如果說選舉要比誰長得帥，不如選周杰倫更帥，做為一個參選人或候選人，本身的操守、誠信必須俱備，才不負選民所託。