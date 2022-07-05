林智堅論文門 國安局：按學術規範審查

針對新竹市長林智堅當年台大國發所論文被指涉抄襲爭議，這份論文當年負責口試的指導教授，是現任國安局長陳明通。國家安全局上午表示，林智堅當年這份論文研究的對象槓桿者是蔡仁堅，與外傳另一研究生余正煌的研究對象完全不同，而當年的論文審查均按學術規範與程序進行。

繼台北市議員王鴻薇爆料，民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅在中華大學發表的碩士論文「以ＴＣＳＩ模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」涉嫌抄後，媒體人黃揚明今天在臉書進一步表示，林智堅選上市長後才去唸的台大國發所碩士論文，同樣有部分內容與另一篇論文雷同，且媒體人點名，當年林智堅國發所這篇論文是由現任國家安全局長、當年的台大教授陳明通作為指導教授並負責口試。

國家安全局上午表示，針對論文，林智堅已有相關說明，且其研究的對象槓桿者是蔡仁堅，余正煌研究對象完全不同，而當年的論文審查均按學術規範與程序進行。

而坊間傳有一份陳明通向資深媒體人說明此事的資料，國安局還在查證中。