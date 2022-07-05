林智堅論文抄襲？柯文哲爆：每天喝酒吃飯 寫論文別騙了

新竹市長、民進黨提名桃園市長參選人林智堅論文被指控涉及抄襲，台北市長柯文哲今天語出驚人表示，這些事情是今天才發生嗎？常常是這樣，「哪有可能每天喝酒吃飯，哪有辦法寫什麼碩士論文，不要騙了(台語)」而且不只他，那些...我都不想講了，算了，記者追問還有誰，太多了啦。

柯文哲今天出席北市學前教育白皮書發表會，被問及林智堅論文遭指控抄襲，柯文哲說，「這個是這樣，常常跟他們講，你要是不知道你之前幹過什麼壞事，去選舉就知道。」

繼台北市議員王鴻薇爆料，民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅在中華大學發表的碩士論文「以ＴＣＳＩ模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」涉嫌抄後，媒體人黃揚明今天在臉書進一步表示，林智堅選上市長後才去唸的台大國發所碩士論文，同樣有部分內容與另一篇論文雷同。

柯文哲對於林智堅疑論文抄襲案，柯說，「我跟你講，這些事情是今天才發生嗎？」「哪有可能每天喝酒吃飯，哪有辦法寫什麼碩士論文，不要騙了(台語)」而且不只他，那些...我都不想講了，算了。」

記者問還有誰，太多了啦，「這個是這樣，常常跟他們講，你要是不知道你之前幹過什麼壞事，去選舉就知道。

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