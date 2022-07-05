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林智堅遭爆碩士論文抄襲 中華大學回應了

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杜震華指林智堅台大論文抄襲 簡直是另一人的論文翻版

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
桃園大溪普濟堂關聖帝君日前舉行聖誕慶典，桃園市長鄭文燦（左）及新竹市長林智堅（右）一同出席慶祝活動。本報資料照片
桃園大溪普濟堂關聖帝君日前舉行聖誕慶典，桃園市長鄭文燦（左）及新竹市長林智堅（右）一同出席慶祝活動。本報資料照片

林智堅中華大學碩士班的論文被爆出涉嫌抄襲，上午新黨也爆料林智堅台大的論文也有問題。台大國發所退休教授杜震華比對兩份論文指出，林智堅的碩士論文「摘要」和另一位同為時任教授陳明通指導的碩士余正煌有高達七成一樣，在「研究概念」和「研究方法」部分的雷同率高達88%，「林智堅論文幾乎整份是余正煌論文的翻版」。

杜震華指出，林智堅2017年1月在台大「國家發展研究所」在職碩士班的論文(「三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響-以2014新竹市長選舉為例」)，和2016年7月同所碩士余正煌的論文(「2014年新竹市長選舉研究：林智堅勝選的政治社會基礎」)題目和摘要都頗為類似。

杜震華表示，林智堅的碩士論文「摘要」，和余正煌的論文「摘要」有高達七成一模一樣，若臉書匿名粉專「翁達瑞」控訴國民黨高雄市長參選人柯志恩論文抄襲的說法成立，那麼林智堅的論文涉及抄襲、違反學術倫理，當然也該成立，林智堅也「必須給選民一個交代」。

杜震華說，林智堅的論文，在最重要的「研究概念」和「研究方法」上，至少有7處對余正煌論文大量抄襲，分別是在：「摘要」、8-9頁、9-11頁、11-12頁、13頁、14頁、15頁；抄襲字數分別達到151字、667字、564字、422字、199字、205字、178字，在這些部分的雷同率高達88%。

杜震華強調，「林智堅論文幾乎整份是余正煌論文的翻版」，只是用同樣的一套資料，將研究對象由林智堅改為另一位候選人，並改稱其為「第三競爭者(槓桿者)」，但研究的模式和分析和余文是一個模樣，只因對象換人故結果有異。以研究所(特別是台大)對研究生要求必須要有所「創新」的學術標準而言，此種論文一般教授都不會同意，特別是又存在著如此眾多的抄襲。

杜震華說，從林文與余文的雷同處看來，許多文句幾乎是一字不易，散於各處皆可看到，最多不過是將「林智堅」三字改為「第三競爭者(槓桿者)」而已。因此，高度懷疑這本論文，若非林智堅大量抄襲余正煌的論文，就有可能是余正煌在其中有較大的「介入」；而若是後者，恐怕就要由余正煌本人出面澄清了。

杜震華強調，目前各大學都要求碩士論文必須交存於大學圖書館和「國家圖書館」，但電子檔案可以選擇「公開」或「不公開」。除了理工和生技類別可能將申請專利而選擇不公開以外，一般都會選擇公開，歡迎外界引用以提升自己的學術地位。但林智堅的碩士論文卻選擇「不公開」，請問是論文中保有甚麼重大秘密，使得論文必須「永久封存」？

杜震華請林智堅本人出面澄清，誠實地表態該論文是否為自己所做。若是，當然最好，但至少也該為其大量抄襲行為道歉；若非，則請退出桃園市長選舉。畢竟，市長是地方未來發展的重大關鍵，選民不能接受一個表面道貌岸然，但在暗室就會欺騙的市長。

杜震華更指出，由於林智堅的指導教授陳明通，也是余正煌碩士的口試委員，理當詳細看過兩份論文，且時間差距僅僅半年，竟然無法看出林智堅論文和余正煌論文的高度雷同，以及存在的大量抄襲，顯然未能負責任地指導論文研究和撰寫，放任這種論文在台大通過審查。這也顯示台大放任式的「學術自治」已經產生問題，校方必須處理改善。

林智堅 桃園市選舉 2022大選 新竹市長 論文造假 抄襲

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