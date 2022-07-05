快訊

林智堅遭爆碩士論文抄襲 中華大學回應了

傳陳建仁參選台北市長萌生退意？ 陳時中最新回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

論文抄襲林智堅扯徐永明自稱舊聞 時力打臉：對號入座?

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量國際部主任、台北市議員參選人劉仕傑表示，當時徐永明的記者會並未針對林，而是另名藍委，「林智堅不需要對號入座」。圖／取自徐永明臉書
時代力量國際部主任、台北市議員參選人劉仕傑表示，當時徐永明的記者會並未針對林，而是另名藍委，「林智堅不需要對號入座」。圖／取自徐永明臉書

新竹市長林智堅被爆料2008年在中華大學發表的碩士論文涉嫌抄襲竹科的研究報告，他透過幕僚表示，2020年總統大選時代力量前立委徐永明就曾指提出指控，當時林智堅及指導教授賀力行都加以澄清。對此，時代力量國際部主任、台北市議員參選人劉仕傑表示，當時徐永明的記者會並非針對林，而是另名藍委，「林智堅不需要對號入座」。

劉仕傑在臉書指出，徐永明2020年時舉行記者會是指控國民黨立委鄭正鈐論文涉抄襲，當時這場記者會由他主持，出席者還有新竹市議員廖子齊及東吳大學法律系教授胡博硯，「林智堅雖然與鄭正鈐同樣就讀中華大學，但記者會上時代力量並未指控林智堅論文抄襲」。

劉仕傑表示，林智堅的碩士論文是否涉嫌抄襲，林有責任據實對外說明，並捍衛自己清白。「至於此時搬出2020年時代力量當時這場記者會，恐怕只會讓本案政治失焦」。

劉仕傑受訪時也分析，林智堅此時突然扯到時代力量跟徐永明，只有兩個目的，第一是「紮稻草人」，先說時力過去曾指控，且指控無效，製造這是舊聞的效果，但時力當時記者會根本沒有針對林智堅，相關報導也有憑有據，現在林智堅的回應「根本就是牛頭不對馬嘴」；第二則是林智堅陣營的盤算可能為了年底選戰或其他事情，想要先模糊焦點，「大家都看在眼裡」。

而時代力量當時的記者會僅有廖子齊提到，中華大學是新竹地方政商名流喜歡就讀的學校，包括林智堅、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌都拿過碩士學位，希望中華大學能比照高雄市議員李眉蓁論文案中山大學的處理辦法，依同樣標準主動調查，並未指控林智堅論文抄襲。

據悉，徐永明官司案將於明天一審宣判，知情人士也解讀，這就是暗黑戰法，先扯到徐永明，之後再藉由徐永明的官司大作文章，轉移焦點並減少指控論文的力道。

林智堅 桃園市選舉 新竹市長 論文造假 抄襲

延伸閱讀

林智堅論文門第二彈 台大國發所論文也連錯誤都照抄

林智堅論文涉抄襲 媒體人舉證嘆：看了很傻眼

林智堅論文爆抄襲 桃市議員：心懷不軌要騙人

林智堅爆論文涉抄襲事件 桃市議員：轉移柯志恩焦點

相關新聞

林智堅遭爆碩士論文抄襲 中華大學回應了

新竹市長林智堅遭台北市議員王鴻薇爆料，指出林2008年在中華大學發表的碩士論文，涉嫌抄襲竹科委託中華大學辦理的研究報告，...

林智堅爆論文抄襲 鄭文燦：抹黑比賽這樣太LOW了

國民黨台北市議員王鴻薇爆料，民進黨提名桃園市長參選人、新竹市長林智堅，早年碩士論文涉嫌抄襲。對此，桃園市長鄭文燦今表示，...

林智堅論文門第二彈 台大國發所論文也連錯誤都照抄

繼台北市議員王鴻薇爆料，民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅在中華大學發表的碩士論文「以ＴＣＳＩ模式評估國內某科...

杜震華指林智堅台大論文抄襲 簡直是另一人的論文翻版

林智堅中華大學碩士班的論文被爆出涉嫌抄襲，上午新黨也爆料林智堅台大的論文也有問題。台大國發所退休教授杜震華比對兩份論文指...

林智堅碩論被控抄襲 柯志恩喊話：翁達瑞該出來踢球了

民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅被控在中華大學發表的碩士論文涉嫌抄襲新竹科學園區的期末報告書，國民黨高雄市長...

林志堅論文門 蔡其昌指舊聞：抄自己的paper怎算抄襲？

立法院副院長蔡其昌今受訪談到林智堅論文被指抄襲風波，表示這是舊聞了，他認為林智堅反駁的意思是「我抄我自己的paper（論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。