論文抄襲林智堅扯徐永明自稱舊聞 時力打臉：對號入座?

新竹市長林智堅被爆料2008年在中華大學發表的碩士論文涉嫌抄襲竹科的研究報告，他透過幕僚表示，2020年總統大選時代力量前立委徐永明就曾指提出指控，當時林智堅及指導教授賀力行都加以澄清。對此，時代力量國際部主任、台北市議員參選人劉仕傑表示，當時徐永明的記者會並非針對林，而是另名藍委，「林智堅不需要對號入座」。

劉仕傑在臉書指出，徐永明2020年時舉行記者會是指控國民黨立委鄭正鈐論文涉抄襲，當時這場記者會由他主持，出席者還有新竹市議員廖子齊及東吳大學法律系教授胡博硯，「林智堅雖然與鄭正鈐同樣就讀中華大學，但記者會上時代力量並未指控林智堅論文抄襲」。

劉仕傑表示，林智堅的碩士論文是否涉嫌抄襲，林有責任據實對外說明，並捍衛自己清白。「至於此時搬出2020年時代力量當時這場記者會，恐怕只會讓本案政治失焦」。

劉仕傑受訪時也分析，林智堅此時突然扯到時代力量跟徐永明，只有兩個目的，第一是「紮稻草人」，先說時力過去曾指控，且指控無效，製造這是舊聞的效果，但時力當時記者會根本沒有針對林智堅，相關報導也有憑有據，現在林智堅的回應「根本就是牛頭不對馬嘴」；第二則是林智堅陣營的盤算可能為了年底選戰或其他事情，想要先模糊焦點，「大家都看在眼裡」。

而時代力量當時的記者會僅有廖子齊提到，中華大學是新竹地方政商名流喜歡就讀的學校，包括林智堅、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌都拿過碩士學位，希望中華大學能比照高雄市議員李眉蓁論文案中山大學的處理辦法，依同樣標準主動調查，並未指控林智堅論文抄襲。

據悉，徐永明官司案將於明天一審宣判，知情人士也解讀，這就是暗黑戰法，先扯到徐永明，之後再藉由徐永明的官司大作文章，轉移焦點並減少指控論文的力道。