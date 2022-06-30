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桃園「天天樂」熄燈 全國僅存合法公娼走入歷史

中央社／ 桃園30日電

受到COVID-19疫情影響，全國僅存公娼館桃園市「天天樂」6月1日起自主停業，業者昨天繳回許可證，由警方註銷，今天起正式熄燈歇業，全國合法公娼從此走入歷史。

全國合法公娼家數在公元2018年初僅剩台中、宜蘭、桃園及澎湖等4家。台中市的公娼館在2018年底熄燈，宜蘭在2019年8月間廢止「宜蘭縣性交易服務者及場所管理自治條例」，澎湖的公娼館在2019年吹熄燈號，全國僅剩桃園「天天樂」有公娼存在。

桃園市政府警察局桃園分局今天向中央社證實，受到這2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，「天天樂」負責人在5月底向警方報備後，從6月1日起自主歇業，並在昨天將性交易服務場所許可證繳回，已由桃園市政府警察局行政科註銷。

「天天樂」位於桃園市桃園區民權路99巷內，據了解，直到最後仍有4名合法登記的公娼執業，熄燈後已由負責人協助另尋工作；業者在6月1日自主停業後，內裝已進行施工清除，目前鐵門已拉下。

桃園 宜蘭 警察

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