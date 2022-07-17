大考藏洋蔥...專家為研究命喪黑色奇萊 醫：考題幾行字「有人付出一輩子」

111年分科測驗落幕，在討論成績、解答的同時，考題背後的故事或許更值得人們學習和反思。生物考科一則旨在討論台灣本土山椒魚的閱讀題組，讓牙醫師林子盟回憶起學生時期，和已故「台灣山椒魚翹楚」賴俊祥博士的點滴，望其研究精神能永存於考生心中。

111年分科測驗，生物考科一則討論台灣本土山椒魚的閱讀題組。圖／翻攝自大考中心

過去曾就讀師大生科系的林子盟在臉書分享，學生時期時任助教的賴俊祥，由於身材壯碩，大家都叫他「大砲」，可惜當年自己還沒能力跟著師長們，背著裝備到那雲霧繚繞的更深處，去守候僅僅驚鴻一瞥，或去翻看探尋在石塊泥濘中，那些被賴俊祥博士稱為「微笑高山精靈」的山椒魚蹤跡。

2016年6月，時任台師大生科系助教的賴俊祥博士，為了研究楚南氏山椒魚族群分布，不幸墜崖身亡。圖／翻攝賴俊祥臉書

「對於會被小生命感動而驚呼的人們，被雨水或汗滴濕透的臉龐，肯定是最好的妝容。」林子盟直言，在分子生物學、醫學研究當道的時代，堅守在基礎生態調查，似乎有點太傻，但也正因動、植物的生態調查計畫，才能讓我們真正知道，這方島嶼山林中，擁有或逝去哪些寶藏。

同是賴俊祥博士的師大同窗，以臺灣黑熊研究聞名的黃美秀教授就曾感嘆「族群生態的研究計畫的經費，政府從二十年前到現在，都沒大幅度調整過，有種『錢就這樣，接不接隨便你的感覺』，身為研究者您接了，會賠本或賠上老命；不接，又對不起那個等待您去讓它發光發熱的目標物種。」讓林子盟不禁嘆道──

看著考題可能只是短短幾行字，「仍有人們是付出了一輩子」。

「台灣山椒魚翹楚」賴俊祥博士。圖／翻攝自賴俊祥臉書

《蘋果日報》報導，賴俊祥博士在2016年6月和「MIT台灣誌」製作團隊同行，拍攝及記錄山椒魚生態時，攀登俗稱「黑色奇萊」的奇萊山，因失足跌落深谷死亡，享年47歲。在學術上師承兩生爬行物種學者呂光洋教授，曾參與橙腹樹蛙、諸羅樹蛙發表，並致力於阿里山山椒魚的調查及復育，並在2008年發表觀霧山椒魚、南湖山椒魚兩個台灣特有的新種。