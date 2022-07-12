分科測驗地理／手寫占分降、考法卻變複雜 補教估成廝殺關鍵

大學分科測驗第二天第二節考地理，地理科補教老師李威立評論，試卷難易適中，不過手寫題的考法新穎，即便僅佔了15分，但考法不再是單純的背誦題，而需要思考，預估將成為各路地理好手拿下高分的決勝關鍵。時事題部分，則融入俄烏戰爭，但考生若方位角判斷錯誤恐會失分，保守預期今年若要攻上頂標，至少要拿下75分以上。

台北市補習教育事業協會匯集多家大型補習班、高中教師共同解題。地理科補教老師李威立分析，今年考題難易度與往年相仿，其中通論地理考題如自然、天氣不多，僅四題，反倒是技術面考題如地圖、GIS今年考了五題，罕見超過自然通論；人文部分則考了9題，以上全屬高一範圍；高二區域地理則考了15題，比重跟過往比變多；高三選修地理則考12題，比重也較往年增。

往年地理科指考也有手寫題，今年也不例外。李威立指出，今年手寫題的考法新穎，考生不能再只靠背誦專有名詞取勝，且答案開放，考生必須善加思考後再作答。但他也提到，今年手寫題是純寫字，未來不排除會再納入畫圖、圖表等新型考法。

至於特色試題，李威立以選擇第八題布蘭登線為例，該題提出南、北方國家的分界，但南、北方不全部都在南方與北方，而是將南方區域定義為開發中國家，北方就是先進國家。他認為，這題設計頗有巧思，比如丙國就是誘答選項，出口最大宗是食物，這個國家很可能是阿根廷，但食物佔出口大宗會有很多想像空間，倘若考生能先確定要選丙選項，就有辦法快速選出正解。

另在選擇第17題，李威立認為考生可能會在C、D掙扎。他說明，該題有強調有民眾需求，且是由「青青」所提供的資訊，因此答案也就是Ｃ；若是公眾參與式的GIS，理論上建構出來的GIS將更有全面性，就比較不像是青青所要推動的。

第37題的尼德蘭（荷蘭），李威立說明，過去與海爭地，現在還地於河，這題可能會選Ｂ「全球暖化」，但比較好的是Ｃ「環境保育」。他解釋，與海爭地是環境決定論，接著會演變為環境可能論，認為人可以改變，但後續會發現人無法勝天，最後才演變成還地於河，這就是對於環境態度的改變。他認為，全球暖化是誘答選項，但暖化是緩慢的過程。

李威立也盛讚第43至44題題組，以帆船賽事考風向、洋流。其中第44題，要求考生寫出一個會經過兩次以上無風帶的賽段，而地球上就三個無風帶，赤道、北緯、南緯副熱帶無風帶。他認為，這題最好的作法是先畫出赤道與熱帶沙漠的位置，當三條線畫出來，答案就出來了。

就整體而論，李威立認為，今年題目思考性豐富，考生不一定都適應。若跟去年比，考題難度比去年低，但考題複雜度卻可能讓同學分數下降，理由是題型有改變；另外考生少，目前無法確定高分群比較多考分科，還是中段、中後段同學多，又加上從百分制改為級分制，因此五標非常難預估。

但他也提到，儘管今年手寫題佔分比往年低，僅15分，但手寫題不好處理，尤其過去只需要背一下專有名詞，今年還需要思考，題目也問得比較開放，若方向一錯，就是0分與滿分的差別。因此手寫題將是決勝關鍵，程度好的同學，也確實比較有思考力能寫出東西。