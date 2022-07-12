分科測驗地理／圖表題逾半不再背多分 俄烏戰爭「首納作圖題」鑑別硬實力

分科測驗第二天，歷史、地理、公民與社會科依序登場。台北市地理科解題教師群提醒考生，圖表題、跨冊命題仍為常態，強調學科知識與探究方法整合能力的題目就高達74分，學生切勿再單純死記。闈場內教師則談到，今年首度納入作圖題，要求考生根據俄烏戰爭時事，發揮地圖要素所學概念應用於製圖，為地圖補上正確的方向和比例尺，考驗學生的臨場反應。

台北市地理科解題教師群下午進行解題分析，麗山高中教師廖偉國說，今年仍有不少傳統題型，如第24和25題則考人口金字塔、15題搶水地形都是傳統概念題，也提醒學生，必修和選修地理議題都很重要，準備考試時切勿投機。此外，素養題型分析則占多數，強調學科知識與探究方法整合能力的題目就高達74分，學生不能單純記誦知識，一定要跨域整合。

教師群也分析，今年台灣相關試題共12題，大部分均跨冊整合，應用到第一冊自然環境的背景和第二冊產業、人口等基礎內涵作為答題的背景知識，題目大致契合學生生活經驗，融入生活真實情境。

闈場內教師評析，今年地理科仍傳承過往命題傳統圖表題豐富，約占總題數53%。此外，今年第二部分混合題和非選題，如第45題首度納入作圖題，要求考生發揮地圖要素所學概念應用於製圖上，為地圖補上正確的方向和比例尺，同時考驗學生的臨場反應。

闈內教師談到， 45題以俄烏戰爭為背景要求考生標示北方位置，然而答題卷地圖正上方並非北方，而是要以地圖上的梅蘇市為基準回推，題目取自於時事並整合方位角概念，要求考生思緒靈活應變。

此外，闈內教師也分析，40至42題側重探究與實作技能，考生需自研究設計中推導出該研究屬於中地理論的應用研究，並根據GIS商品圈範圍判斷地圖是依照網路分析成果，再評析題文情境中的不合理之處。試題難度整體中等，但以探究與實作、做圖題等鑑別學生硬實力。

再者，闈內教師表示，題組18至20題以1930至1940年美國沙塵暴為例，考生需由受災範圍判斷當地氣候、地形，推論最可能造成土地退化的人為活動以及自然景觀帶，整合了第一冊的氣候類型和第三冊美國區域地理，以及社會環境議題中的土地退化單元，仍可見整合跨冊統整命題