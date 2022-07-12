分科測驗歷史／考題重閱讀力 自衛隊、北約入題意外撞時事
111年大學分科測驗第二天首節考歷史，全國教師會（全教會）認為中間偏難，符合領綱，無超綱現象，預估分數可能較去年下降；全國高級中等學校教育產業工會（全中教）認為，試卷的難易度為中偏易，恐導致鑑別度不高，而該考題重視閱讀理解能力，學生須仔細閱讀文本，才能正確回答問題。
針對本年度歷史科試題特色，全教會分析，第22題提到二次世界大戰結束後，美國改變政策，不但釋放戰犯，協助日本重建經濟，還要求日本成立「自衛隊」，而美國改變政策的關鍵是，與安倍修憲案有關；非選第4題提到西德在 1955 年重整軍備，並加入A組織。」，A組織即「北大西洋公約組織」，與造成俄烏戰爭的原因有關。
全教會也說，第9題、第32題分別與地理、公民法律等結合，其中第32題提到東西方相近時代之法律比較，是過去較少出現的內容。另外，首次出現的混合題型，配分約為28分，題型包括單選題與問答題。運用主要為探究實作能力、閱讀素養分析能力，整體混合題型設計恰當。
全中教則認為，本次試卷的優點在於重視閱讀理解能力，學生須仔細閱讀文本，才能正確回答問題，與探究與實作課程精神相符。但試卷的難易度為中偏易，恐導致鑑別度不高。
全中教也說，單選題第22題考美國改變政策要求日本成立自衛隊的原因，意外與時事相關。整體而言，命題延續以往的風格，試題穩定度高；多選題採跨冊命題給予足夠多的資訊，學生可由題幹敍述加上學科能力進行判斷，對重考生也無礙；混合題偏易，整體中偏易，沒有跨科題，沒有時事題，熟讀歷屆考題有益。
至於對未來歷史科教學的影響，全中教認為，探究與實作課程，會是學生連結前三冊與選修課程主題的重要橋樑。另外，學生必須多練習閱讀，習慣面對不熟悉的文本，不須大量記誦名詞與史事；教師則不再需要講好講滿，反而要更注重教會學生閱讀的技巧以及分析史料證據的能力，需訓練學生閱讀各式文本，而非鉅細靡遺補充史事。
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