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分科測驗化學／比物理好作答！計算少重基本觀念 考藥物奎寧有機反應

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
首屆大學分科測驗今、明兩日登場。記者余采瀅／攝影
首屆大學分科測驗今、明兩日登場。記者余采瀅／攝影

分科測驗化學科，中部考生認為考題簡單，計算少，重視觀念，不難，課本基本觀念懂就是得分關鍵。

林姓考生表示，化學計算很少，主要考觀念題，課本有讀熟，基本觀念懂，拿分不難，有幾題需要聯想，但是也不難。考生認為，化學題幹雖然長，但是重點好抓，敘述淺顯易懂，沒物理那麼刁鑽。

胡姓考生說，新冠肺炎相關的快篩等時事沒有入題，只有藥物奎寧入題，考有機反應。

王姓考生說，分科測驗化學比物理好作答，物理考整合觀念，必須融會貫通才能得分；化學則沒有那麼刁鑽，重視觀念，基本觀念懂拿分不難。

111分科測驗 分科測驗 化學科

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