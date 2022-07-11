分科測驗物理／教團評中偏難 不確定度、望遠鏡入題

111年大學分科測驗首日第一節考物理，全國教師會（全教會）認為整體難度中偏難，試題靈活，取材科學新聞、生活情境和教材內容，新課綱主題量測的不確定度，波的特性探究與實作等入題；全國高級中等學校教育產業工會（全中教）認為，這份考題與過往指考試題難易度差不多，屬於中偏難，整份試題兼具基礎學科試題、高層次學科認知題及素養試題。

全教會認為，今年試題取材生活化，例如新冠疫情防疫餐桌豎立飛沫傳播的壓克力板，討論其折射率與真實距離。去年12月發射的詹姆士韋伯太空望遠鏡觀察太陽與地球系統的質心運動等，以科學新聞和生活情境入題，強調物理基本概念。考生須相當熟悉教材內容的概念。

全中教表示，今年試題的難度度，與過往指考試題難易度差不多，屬於中偏難。整份試題兼具基礎學科試題、高層次學科認知題及素養試題。前段單選題多屬基礎學科試題，同學具有基礎學科能力即可拿分，試卷中亦有不少素養試題是須具備閱讀理解能力（例如第10、15、19至21、25至26題），才能判斷使用相對應學科知識。

另外，該份取材課綱主題多，考生必須熟悉內容的概念。全教會說，包含透明物體的折射率、近代物理光電效應、波的特性、不確定度與量測、熱學、超新星爆炸、電流磁效應與電磁感應等。建議考生融會貫通課綱主題。

全教會也指出，部分題目命題新穎，如詹姆士韋伯太空望遠鏡與拉格朗日點特性探討，結合課綱萬有引力、質心運動與力學能概念等。本題具有引導教師和學生關注時事科學新聞的教育意義，判斷應有不少物理教師會與學生分享此時事科學主題。

全中教也指出，今年複雜計算的試題不多，而實驗有入題，唯測驗實驗試題，並無直接對應課綱指定操作實驗，非傳統實驗試題，但可評量出實驗操作所須具備的相關實驗設計與圖表分析判斷能力（第22至24題)。

混合題部分，全教會引述光電效應命題，從基本題由淺入深，具有循序漸進引導考生思考試題的層次。混合題主題聲波與光波，考生須具備基本的物理概念，並能以探究與實作習得的分析與表達能力，思考與回答本試題。