分科測驗採級分制就怕錯1題掉1級分 考生最怕飲恨

大學入學分科測驗今明兩天登場，第一天依序考物理、化學、數學甲、生物，台南一中近幾年每年參加指考人數都4百多人，今年不到3百人，台南女中也只有262人，老師認為與新課綱有關，因制度改變，學生都希望早點申請上學校，不想被拖磨並浪費時間。

台南女中教務主任胡瑞原表示，今年更多學生透過個人申請入學上大學，並沒有比較不好，因為個人申請入學最多6個志願，比較是選系不選校，因此所選的科系大都是學生有興趣並不排斥的。反觀分科測驗，是依照分數及志願分發，可填的志願上百個，比較是選校不選系，可能錄取的科系，會是自己不喜歡。

也因為今年較多學生透過個人申請入學上大學，因此報名參加分科測驗的人數減少，並且形成頂尖大學缺額較多的現象。不過，學生填志願都是頂大填前面，對頂大沒影響，加上少子化，對後段學校影響就較大。

台南二中秘書涂益郎表示，該校今年有250多人考分科測驗，人數比例和去年差不多，整體而言今年全國參加分科測驗人數明顯減少，除了新制度、新遊戲規則外，因為個人申請入學到6月才放榜，若想再拚分科測驗，準備時間僅約1個月，不像之前是5月放榜，有兩個月時間準備，都會影響學生參加分科測驗的意願。