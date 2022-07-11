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分科測驗採級分制就怕錯1題掉1級分 考生最怕飲恨

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
大學入學分科測驗今天登場，台南二中考場學生在考前做最後衝刺。圖／台南二中提供
大學入學分科測驗今天登場，台南二中考場學生在考前做最後衝刺。圖／台南二中提供

大學入學分科測驗今明兩天登場，第一天依序考物理、化學、數學甲、生物，台南一中近幾年每年參加指考人數都4百多人，今年不到3百人，台南女中也只有262人，老師認為與新課綱有關，因制度改變，學生都希望早點申請上學校，不想被拖磨並浪費時間。

台南女中教務主任胡瑞原表示，今年更多學生透過個人申請入學上大學，並沒有比較不好，因為個人申請入學最多6個志願，比較是選系不選校，因此所選的科系大都是學生有興趣並不排斥的。反觀分科測驗，是依照分數及志願分發，可填的志願上百個，比較是選校不選系，可能錄取的科系，會是自己不喜歡。

也因為今年較多學生透過個人申請入學上大學，因此報名參加分科測驗的人數減少，並且形成頂尖大學缺額較多的現象。不過，學生填志願都是頂大填前面，對頂大沒影響，加上少子化，對後段學校影響就較大。

台南二中秘書涂益郎表示，該校今年有250多人考分科測驗，人數比例和去年差不多，整體而言今年全國參加分科測驗人數明顯減少，除了新制度、新遊戲規則外，因為個人申請入學到6月才放榜，若想再拚分科測驗，準備時間僅約1個月，不像之前是5月放榜，有兩個月時間準備，都會影響學生參加分科測驗的意願。

不考數學乙、國文、英文是這次分科測驗較受質疑處，有老師認為，若這3科其中1科在學測時失常，分數未能達前標或頂標，因沒有補救機會，可能之後填志願時會很吃虧。雖然分科測驗採級分制，比較不會有過去差0.1分而飲恨的現象，但對處在級距邊緣的學生，卻可能錯1題而掉1級分，仍會有飲恨情形。

台南二中為分科測驗考場，校長林晏旭在考前勉勵該校畢業的考生，穩定他們的心情。圖／台南二中提供
台南二中為分科測驗考場，校長林晏旭在考前勉勵該校畢業的考生，穩定他們的心情。圖／台南二中提供

分科測驗

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