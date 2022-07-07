分科測驗衝刺／化學科「這題型」配分高於過往 重點章節、全球議題報你知

分科測驗即將在下週登場，與學科能力測驗不同，化學是獨立一個考科，在化學方面比較有把握的考生，在面對分科測驗上，更是要穩紮穩打，讓自己的優勢最大化。本次分科測驗與過往指定科目考試在許多方面有所差異，王宇老師根據多年經驗從題型、配分、重點章節與實驗等方向作最深入的分析及判斷。

分科測驗題型與過往指考不同

分科測驗之第壹部分為選擇題型，約占總分的70%；第貳部分為混合題型或非選擇題型，約占總分的30%。比較下來，分科測驗的混合題型配分略高於過往指考的非選題型。

把握基礎題

「科學素養的本質仍然是基礎知識的累積。」108課綱強調素養與跨領域精神，命題方向將兼具測驗學科概念的基本試題，以及將知識與能力整合運用於生活情境與學術探究情境的素養導向命題。從參考試卷的內容可知分科測驗命題方向仍會有基礎觀念題，例如「分子的路易斯結構式」、「滴定曲線」、「三相圖」、「電子組態」等。另外課本有提到的觀念都必須熟讀，不僅能取得基礎題的分數，面對素養題型時，更能以穩健的基礎去解讀題意並應對。

課綱實驗須熟讀

課綱提及的實驗以及參考試卷的相關題材，過往皆有入題，相信今年也不會例外。必須對實驗目的，實驗中出現的藥品、反應、器材都熟知，尤其是 「問題與討論」更是重要！，皆須熟讀。

※前五名需要注意的課綱實驗：「秒錶反應」、「酸鹼滴定」、「氧化還原滴定」、「鐵離子與草酸根形成的錯合物」、「醇、醛及酮的性質」。

實驗細節須注意

化學是不斷地從實驗去驗證理論的學問，這個理念在近年的大考非常受到重視。

考題主要是測驗考生對於化學實驗的熟悉度，例如：加熱時要加裝陶瓷纖維網、將滴定液倒入滴定管時須佐以漏斗與燒杯、實驗廢棄物的處理(鉛離子、有機廢液)等都曾入題。

另外從參考試卷甚至過往考題可以發現，可能會出現大量在課本沒看過的探究實作題，但同學看到不必驚慌，題目的背後必定是基礎的化學觀念，例如從「史萊姆實驗」，來考「空白試驗」的意義。

跨章節題型

分科測驗相較範圍較小的學校段考及學測，範圍大上許多，故更是容易遇上跨章節的問題，此種題型考驗學生對各章節內容的廣泛性瞭解，無法以單一觀念解題，更需要同學積極準備。

※需要注意的章節：「氧化還原與電化學」、「有機化合物」、「離子沉澱與分離」、「化學鍵結」、「化學反應速率」、「化學平衡」、「水溶液中的平衡」。

圖表問題重要

近年來的趨勢，「圖表題」出現的質與量逐年増加；相信「分科測驗」中附有圖表的比例將會超過一半，甚至更高，在這類型的題目中，「理解及分析資料」、「綜合與評價資料」以及「發現問題、解決問題」的能力將會是考試重點，建議同學將歷屆試題丶參考試題及學校的模考題，重新演練並思考自己最佳的解題路徑。

近年科學議題可能入題

近年來的時事問題，與化學有關的科學成就或是工業製程幾乎年年入題，例如諾貝爾化學獎已連考四年(108指考、109學測、110指考、111學測)、丹麥的綠氨工廠也在去年入題。然而國內外的新聞時事，入題頻率則有下降的趨勢，例如近年來僅有「瑞德西韋」(一種曾被試用於治療嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）患者的藥物)入題，但取而代之的是2021年的諾貝爾化學獎描述有機不對稱催化，其中有一種可驅動不對稱催化的有機化合物「脯氨酸(C5H9NO2)」，其結構與官能基有可能配合反應速率、有機化合物作跨領域的入題；瑞典斯德哥爾摩大學的一項新研究，全氟烷基和多氟烷基物質（PFAS），被稱作「永遠的化學品」，其會造成水汙染以及空氣汙染，也是有可能配合有機化合物而入題。