不只「選」高中更要會「讀」高中 甄戰一點通高中銜接課程免費送

圖／TKB甄戰一點通提供

選擇高中學問大 善用暑假輕鬆學

111高中免試入學招生名額及序位區間公告，除了按照序位排名評估高中落點，也要認識心儀的高中開設哪些特色課程，以及各高中適合何種大學入學管道，才能列出最佳高中志願，除此以外，升高中的暑假是最寶貴的定向與探索時機，高中新鮮人更要懂得利用暑假補足國中與高中的學習落差，為自己的高中學習奠定堅實的基礎。

高中和你想的不一樣

在多元入學時代，選高中也是選大學的入學途徑，目前主要的升學管道有四個，其中繁星推薦對於高中在校成績優異的學生較有利，但若學生選擇就讀明星高中，由於校內成績競爭激烈，想透過繁星申請大學就難如登天。相對而言，繁星對於社區高中或偏鄉高中則特別友善，因此，選高中也同時選擇未來大學升學策略。另一方面，新課綱時代每所高中開設課程皆不相同，學校可有自己的校訂必修和多元選修，家長可以先到網路上查詢高中開設的課程，當然也可以洽詢甄戰學習顧問，讓專業的學習顧問幫你找到最適合的高中。

升高一暑假開始累積升學競爭力

很多家長會關注高中的選擇，但卻忽略升高一的暑假是高中學習的黃金期，兩個重要的工作應該在這個暑假期間展開，第一個工作是「探索與定向」，未來申請大學一定會參採「學習歷程」，學生必須利用寒暑假期間進行一些課外學習活動並留下紀錄，升高一的暑假是很好的機會幫自己探索與尋找未來升學方向，沒有太大的時間壓力，可以多方嘗試和摸索，如果由學習顧問師協助規劃，則更能充實暑假的經歷，為自己積累升學競爭力。

第二個工作則是「高中先修準備」，國中與高中的學習內容和學習態度都有所不同，高中數學與英文是兩個重要門檻，如果利用暑假期間準備高中先修課程，一方面讓自己維持課業學習的進度與心態，另一方面也能避免高中學習落差，尤其是第一次段考，若沒有考出好成績對很多學生而言會打擊學習自信心，所以建議高中新鮮人可以用甄戰一點通影音教材進行高中先修，既能維持時間彈性，又能獲得補教名師的親身授課，甄戰一點通的銜接教材現在免費贈送給高中學子，立即填寫下方表單即可領取。請填寫>>https://lihi1.cc/RA10E