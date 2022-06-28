弟要考分科測驗！她揪拜文昌君求大考順利 驚見供品疊出「101塔」

每當考季來臨，文昌廟總會迎來大批考生前來祈求考試順利、考運昌隆，同時為獲得「保庇」還各出奇招，務求招來文昌帝君注意。有網友曝光弟弟為祈求7月大學入學考試分科測驗順利，拜拜時特別將供品堆成一座比香爐還高的「供品101」，認真程度讓她傻眼。

大學入學考試分科測驗即將在7月11日上場，不少考生為把握最後機會，除了做題複習加深印象外，還會額外求神拜佛希望考試順利。一位女大生表示，弟弟個性認真，雖然自家沒什麼念書基因，對這次大考還是非常盡心準備，她便約弟弟去文昌廟拜拜，想籍無形力量讓弟弟考試更平順。

拜拜當日，原PO與弟弟相約文昌廟見面，沒想到弟弟比她早到不說，連供品都準備好了，除了「包中」的粽子、象徵「高分」的蛋糕，連意喻「分數多多」、「考運多多」的多多都買了超多罐，高高的疊了四層，比一旁香火鼎盛的香爐還要高出一截，讓原PO笑稱根本「供品101」、有點浮誇。

原PO弟弟為表誠意，認真準備各種相關供品，並疊成塔來拜文昌帝君。 圖／翻攝自dcard

原PO表示，弟弟不管做什麼事都很認真，連姐姐失戀被分手都認真安慰，除了照三餐轉貼「渣男退散」的文章外，還特地出門買她愛吃的滷味回家投餵她，讓她深深體會到家人的溫暖，更希望他這次考試順利、金榜題名。

文章發出後，不少網友留言祝福「弟弟好可愛，分科加油」、「這個供品的認真程度給過」、「貢品很強欸，3倍的buff保佑」、「衝著那個101塔我祝福他這次考試順利過關」、「供品堆成這樣也太可愛了吧」、「我們家也拜很多罐的多多，必須全家一起喝」、「相信你們家已經做好⋯吃一個月粽子、蛋糕還有喝多多的心理準備」。

也有人羨慕原PO與弟弟手足情深，「有個暖男弟弟真好」、「這種弟弟是稀有動物」、「弟弟好暖好可愛喔，果然是別人家的弟弟」、「妳是弟寶欸，太幸福了吧」。