分科測驗衝刺／化學易遇「跨章節考題」 圖表比例估佔一半

2.9萬人報名的大學分科測驗7月11到12日登場，聯合新聞網27日起一連七天推出「分科測驗衝刺」系列專題報導，訪問高中及補教名師，剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，助新課綱首屆考生高分上榜。

化學科補教老師認為，即將登場的「分科測驗」，與過去的「指考」題目組成略有不同，從「參考試卷」的內容可知分科測驗命題方向仍會有基礎觀念題，「圖表題」出現的質與量逐年増加，預估分科測驗中附有圖表的比例將會超過一半，甚至更高。

另外，相對於範圍較小的學校段考及學測，分科測驗不僅範圍大上許多，更容易遇上跨章節的問題，此種題型考驗學生對各章節內容的廣泛性瞭解，無法以單一觀念解題；科學議題可能入題，如與化學有關的科學成就或是工業製程。

化學科補教老師王宇表示，分科測驗第一部分為選擇題型，約占總分的 70%；第二部分為混合題型或非選擇題型，約占總分的30%。 108 課綱強調素養與跨領域精神，命題方向將兼具測驗學科概念的基本試題，以及將知識與能力整合運用於生活情境與學術探究情境的素養導向命題。

至於常考熱門重點，化學科補教老師黃鑫表示，大考中心命題在各章節的核心觀念幾乎都有出現，例如：氣體與溶液性質計算、反應速率與化學平衡觀念、酸鹼中和與滴定、氧化還原反應、原子結構與化學鍵、重要的無機和有機反應等。準備重心以選修化學為主，必修化學為輔，建議考生可以根據化學課程綱要配合課本或講義把化學基本的定律、公式及學說整理出來，就可以掌握到基本分。

王宇從「參考試卷」的內容分析，可知分科測驗命題方向仍會有基礎觀念題，例如「分子的路易斯結構式」、 「滴定曲線」、「三相圖」、「電子組態」等等。考前衝刺建議再熟讀「課本」，所有的觀念都必須再複習；不僅能取得基礎題的分數，面對素養題型時，更能以穩健的基礎去解讀題 意並應對。

王宇也提到，近年來的趨勢，「圖表題」出現的質與量逐年増加，相信分科測驗中附有圖表的比例將會超過一半，甚至更高。「理解及分析資料」、「綜合與評價資料」以及「發現問題、解決問題」的能力將會是考試重點，建議同學將「十年的指考題丶參考試題」及「一年來學校的模考題」重新演練並思考自己最佳的解題路徑。

黃鑫則舉例，在強調素養導向和探究與實作的新課綱考試，將跨領域和跨主題的精神，以題組題型形式呈現，包含情境閱讀、邏輯推論、圖表分析的必定是考題的亮點。

此外，「課綱實驗」須熟讀，王宇表示，課綱提及的實驗以及參考試卷的相關題材，過往皆有入題。前五名需要注意的課綱實驗為「秒錶反應」、「酸鹼滴定」、「氧化還原滴定」、 「鐵離子與草酸根形成的錯合物」、「醇、醛及酮的性質」。

王宇說，化學是不斷從實驗驗證理論的學問，這個理念近年的大考非常受到重視，考題主要是測驗考生對於化學實驗的熟悉度，例如「加熱時要加裝陶瓷纖維網、將滴定液倒入滴定管時須佐以漏斗與燒杯丶實驗廢棄物的處理」等等都曾入題。

另從參考試卷甚至過往考題可以發現，與實驗相關的考題不但比率高，且可能會出現大量在課本沒看過的「探究實作題」，但同學看到不必驚慌，題目的背後必定是「基礎的化學觀念」，例如從「史萊姆實驗」來考「空白試驗」的意義，建議同學將實驗手冊再做熟讀，了解每個實驗步驟與細節，即可順利破題。

今年也可能出現跨章節題型，王宇說，分科測驗不僅範圍大上許多，更是容易遇上跨章節的問題，此種題型考驗學生對各章節內容的廣泛性瞭解，無法以單一觀念解題，需要注意的章節如「氧化還原與電化學」、「有機化合物」、「離子沉澱與分 離」、「化學鍵結」、「化學反應速率」、「化學平衡」、「水溶液中的平衡」。

科學議題可能入題，王宇認為，近年來台灣的新聞時事入題頻率有下降的趨勢，例如近年來僅有「瑞德西韋」 (一種曾被試用於治療嚴重特殊傳染性肺炎患者的藥物)入題，但取而代之的是與化學有關的科學成就或是工業製程，例如諾貝爾化學獎連 考三年(108 指考、109 學測、110 指考)、丹麥的綠氨工廠也在去年入題。2021 年的諾貝爾化學獎描述有機不對稱催化，

其中有一種可驅動不對稱催化的有機化合物「脯氨酸(C5H9NO2)」，其結構與官能基有可能配合反應速率、有機化合物入題；另外瑞典斯德哥爾摩大學的一項新研究，全氟烷基和多氟烷基物質 (PFAS)，被稱作「永遠的化學品」，其會造成水汙染以及空氣汙染，也是有可能配合有機化合物而入題。

分科測驗即將到來，黃鑫建議，考前一周日常作息與準備科目的順序調整成和分科測驗時序相似，複習教材以熟悉的課本或講義為主，課綱實驗要熟練，練習題以近三年的指考試題和大考中心的參考試題與研究試題為主，從中可以訓練自己的答題速度與解題技巧，檢視是否還有不清楚的觀念，而且可以找出各單元常見的考點。