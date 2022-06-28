首例猴痘個案狀況良好 9接觸者皆無症狀

台灣上週出現首例境外移入猴痘個案，衛福部疾管署副署長莊人祥表示，個案目前生命徵象穩定、狀況良好，個案匡列接觸者9人，均中低風險，目前也都沒有症狀。

衛生福利部疾病管制署24日公布首例猴痘境外移入個案，為20多歲本國籍男性，自德國返台後出現症狀確診，男子20日發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、身體出現紅疹及鼠蹊部淋巴腫大，已收治於負壓隔離病房。

疾管署25日下午公布猴痘疫情調查及接觸者追蹤指引，將原來匡列20名密切接觸者減列為9人，包括3名家人、5名醫療人員、其他1人。

今天下午中央流行疫情指揮中心例行記者會中，有媒體問及國內首例境外移入猴痘個案病程變化，以及9名接觸者最新狀況；莊人祥說，個案病況穩定，接觸者沒有出現症狀。

醫師江守山昨天在臉書上提及，猴痘、天花藉物傳染是重要傳染途徑，使用共用洗衣機的人，如宿舍、投幣式，務必記得加適量的漂白劑，常用洗衣劑的酚類殺菌、除蟎的藥對此病毒無效。

疾管署副署長羅一鈞說，建議用市售洗衣精即可，強調患者衣物不要跟其他人混洗，以免導致交叉傳播。天花與猴痘都是有外套膜的病毒，與其他有外套膜病毒相比，確實抵抗力偏頑強，但仍可使用酒精、乾洗手作為預防。

關於洗衣精都無效的說法，羅一鈞表示，「這又是過度了」，歐美等國的公衛權威單位都沒有特別提出洗衣用品建議，反而強調患者衣物不要與其他人混洗，以免導致交叉傳播。

羅一鈞建議，猴痘病患應單獨隔離、單獨洗衣服，不要共用洗衣設備，如果需要混用洗衣設備，衣服要確實包覆，不要抖動衣物，避免導致環境中飄散出帶有病毒的碎屑；洗衣過程中，據英國衛生部建議，不要使用經濟省水模式，也不要快洗，確保有充足時間徹底洗淨衣物。

羅一鈞指出，雖然少數報告提到痘科病毒對酚類較有抵抗力，所以才有人建議用含氯消毒劑，但沒有指引提到要特別挑選特殊成分洗滌劑，猴痘患者衣物用一般市售洗衣精即可，不用比照諾羅或是腸病毒等不具外套膜、消毒劑抵抗力稍微強的病毒處理。