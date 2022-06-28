猴痘潛伏期長達23天！醫師：共用洗衣機必加「一物」抗病毒

猴痘疫情蔓延全球，至26日已有54國出現病例，近4000人染疫，國內23日也出現首例猴痘境外移入個案，因此如何消滅病毒、避免感染，也成近日民眾關注重點，醫師江守山便在臉書提醒防範注意事項，提醒洗衣時務必「加一物」來對抗病毒。

江守山醫師27日在臉書發文提醒對抗猴痘，須注意「潛伏期很長」和「藉物傳染」兩部分。他指出，猴痘潛伏期很長，有99%的人需要23天，因此「疫調會匡列很多人，不容易回憶起那麼多天以前的接觸史」。

此外，也要小心「藉物傳染」，雖然新冠病毒並未證實能經由物品傳播，但在猴痘、天花上，「藉物傳染」是重要傳染途徑，因此若洗衣機有與他人共用，務必加入適量漂白劑來對抗病毒，因為常用洗衣劑的酚類殺菌、除蟎的藥對此病毒無效。

江守山也分享漂白劑使用方法，5%漂白水可以稀釋100倍使用，且由於「氯系一定有效，氧系的我還沒有查到資料」，故建議使用氯系漂白劑。有網友詢問若漂白水劑量不足，是否有其他方式可對抗猴痘病毒，他也補充可用烘乾機65度烘25分鐘，此外日曬的紫外線對病毒也有效果。