小孩染猴痘 防疫醫師：免疫差可能比成人嚴重

台灣出現首例境外移入猴痘個案，衛福部疾管署防疫醫師陳婉青今天提醒，近期法國出現首例小學生感染猴痘，小孩也有猴痘風險，尤其免疫功能低下小孩症狀可能比成人嚴重。

各國猴痘疫情持續，法國衛生單位證實，法國西島大區出現第一起兒童感染猴痘案例，患者就讀巴黎一所小學，目前已隔離並接受照顧，病況穩定，已知患者1名手足也疑似遭感染。

有媒體今天在中央流行疫情指揮中心記者會中詢問法國首例小學生感染猴痘一事，陳婉青說，猴痘傳播感染途徑主要是接觸傳播，同住家人本來就都有感染風險，小孩染疫後症狀是否比成人嚴重，需視未來更多流行病學研究結果，但免疫功能低下的小孩，感染後確實可能比成人嚴重。

至於有英國報告指出，猴痘患者皮膚病灶結痂仍具傳染力，甚至在口腔都還能驗出病毒。陳婉青表示，猴痘病程約14到21天，皮膚才會完全結痂脫落，雖然有些部位仍驗得到病毒，但一定不代表有直接傳染力，需要更多證明，現階段所有國家對猴痘患者解除隔離條件都是以皮膚結痂脫落為準。

至於台灣猴痘抗病毒藥物、疫苗購買進度，疾管署副署長莊人祥說，猴痘疫苗不建議大規模接種，國際間通常建議高暴露風險職業或高感染風險密切接觸者可接種，疫苗是採購「第三代」天花疫苗，副作用比較小，「第一代」天花疫苗是當作戰備，是一但發生天花生物恐怖事件大量接種使用。

莊人祥說，大多數病患的不需特殊治療，必要時，可提供輸液治療與維持營養等支持性療法，以減輕症狀和併發症。目前有數種藥物可用於治療，但僅建議嚴重病患或免疫低下者使用。不論是疫苗或抗病毒藥物皆仍在與廠商洽談階段。

猴痘是人畜共通病毒感染，潛伏期約為5至21天，通常為6-13天，症狀包括發燒、畏寒／寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大、極度倦怠、皮疹，發燒1至3天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見。

皮膚病灶出現後會依斑疹、丘疹、水泡、膿皰階段變化，最終結痂脫落。主要傳播方式，包含直接接觸感染猴痘的動物，或直接接觸到病患的呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜、被污染的物品，及飛沫傳播需在長時間面對面接觸情境下較容易發生。

陳婉青提醒，前往猴痘病毒動物流行地區時，避免接觸齧齒動物和靈長類動物及生病或死亡動物，所有食物必須徹底煮熟後才能食用；避免與猴痘病患接觸，或接觸時應佩戴適當防護裝備，如有任何疑似症狀，應及時就醫，並告知旅遊史與接觸史。