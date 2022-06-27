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猴痘全球大爆發「傳播鏈有幾條？」科學家曝真相嚇傻：源自同一人

聯合新聞網／ 綜合報導
橢圓球形（左方）為猴痘病毒株。 資料照／美聯社
橢圓球形（左方）為猴痘病毒株。 資料照／美聯社

為了調查2022年猴痘疫情在全球爆發的原因，葡萄牙里斯本衛生研究院（INSA）團隊採集15名確診者身上的基因序列進行研究，這項研究結果也被刊登在知名學術期刊《自然醫學》。然而，這項研究結果發現猴痘病毒竟可能「源自於同一人」。

先前的研究證實目前爆發的猴痘疫情可能與2018、2019年在英國、以色列和新加坡出現的病毒株相似，再進一步發現，這些病毒株又與2017年在奈及利亞猴痘大爆發病例的DNA相似。

對此，科學家們認為目前流行的病毒株彼此基因非常相近，「表明了目前流行的猴痘疫情可能都是來自同一個人」。

值得注意的是，猴痘病毒株的擴散速度比人們預期的還要快。科學家在今（2022）年流行的病毒株是2017年於奈及利亞爆發病毒株後代的結論之下發現，原先認為今年這波猴痘疫情不會發生超過5至10種基因突變，「但目前已觀測到大約50種突變基因」。

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