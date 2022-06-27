猴痘入侵台灣 醫師點名「居家2物品」容易傳播病毒

台灣出現首例猴痘個案，一名25歲男子自德國返台因不適就醫，經醫師診斷確診為猴痘。到底什麼是猴痘？皮膚科醫師蔡逸珊利用手繪圖解釋給民眾知道，兒科急診醫師吳昌騰也指出居家2項物品為傳染途徑，提醒民眾千萬要避免接觸。

蔡逸姍醫師透過臉書發文，表示猴痘為新興傳染病，人畜共通及人傳人疾病，結痂掉完才沒有傳染力。傳染途徑則為密切接觸受感染的人或動物，或是被病毒污染的物品。

蔡逸姍醫師透過手繪圖解釋猴痘症狀，她解釋猴痘潛伏期約7至14天，在明顯發病前可能會出現發燒、倦怠、頭痛、身體虛弱、咳嗽、喉嚨痛，甚至會在局部或全身處出現淋巴腺腫大等前驅症狀。

感染者會在1至2天內出現皮膚病灶，通常由臉部蔓延至其他部位 （含口內疹），最快24小時內會遍佈全身，而紅疹進程變化由紅疹、凸起、水泡、膿疱，最後結痂脫落。

吳昌騰醫師日前也發文表示，典型的猴痘發病病程與天花高度相似，猴痘一般是透過破損皮膚、呼吸道、眼睛、鼻子和嘴巴進入人體，可感染任何年齡層。

吳昌騰醫師指出，目前主要傳播方式為密切接觸已感染病毒的人或動物，及接觸被病毒污染的物品，如感染者的衣服、毛巾或床上用品，尤其「猴痘病毒的DNA在表面上非常穩定，被感染者污染的衣服和床單可以傳播這種疾病」。