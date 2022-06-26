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防猴痘天花疫苗何時到貨 莊人祥：爭取年底前
天花疫苗可預防猴痘疫情，各界關注第三代天花疫苗採購進度及接種規劃。衛福部疾管署副署長莊人祥今天表示，爭取年底到貨是一定要的，但數量和時程仍在和廠商洽談中。
繼新加坡、韓國後，台灣成亞洲第3個出現猴痘病例國家。天花疫苗可預防猴痘疫情，衛生福利部疾病管制署24日表示，世界衛生組織（WHO）不建議大量接種疫苗，接種對象有限，台灣優先施打醫護等3對象，現正接洽第三代天花疫苗。
莊人祥今天接受媒體聯訪時，對於第三代天花疫苗到貨時間強調，「（年底）是一定要的啊」，一定要爭取越快越好。
不過，對於詳細數量與時間，莊人祥說，都還在和廠商討論中，因買方和賣方都有各自希望的數量，還在談。
莊人祥另提到，國內有儲備第一代疫苗為戰備用途，但副作用比較多，暫不考慮使用，第三代疫苗則會直接拿來使用，優先施打包含照顧猴痘患者的醫護人員、實驗室人員及短時間內與個案有密切接觸者。
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