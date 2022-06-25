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猴痘入侵恐擴散？醫揭驚人數據示警：難怪國外公衛專家緊張起來
台灣出現首例猴痘確診個案，為自德國返台的25歲男性，入境幾日後出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、皮膚出現紅疹及鼠蹊部淋巴腫大等症狀，就醫後判定確診猴痘。對此，北市萬芳醫院精神科醫師潘建志今（25）日揭露數據，示警82天後全球恐有超過400萬人感染猴痘，「難怪國外媒體和公衛專家緊張起來」。
北市萬芳醫院精神科醫師潘建志發文分析猴痘擴散速度，經過計算，以目前的感染速度，全球每8.2天增加一倍，現在有4124例，82天後將達到1024倍，等於超過400萬人確診，令他不禁直呼「難怪國外媒體和公衛專家緊張起來」。
潘建志說明，猴痘潛伏期約1至2周、病程約4周，從目前的案例看來有98%是男性，高比例有「男男性行為」。不過，除了密切接觸外，污物、飛沫或氣溶膠會傳染嗎？這項問題仍待研究，死亡率也還不確定。
潘建志指出，天花疫苗對猴痘有85%的保護力，台灣一直打到1978年、民國67年底才停打。年紀大於43歲的人可以找找看身上有沒有痘疤，當年是規定打在嬰兒大腿上，手臂上如果有痘疤，則大多是卡介苗。
根據衛生局資料，猴痘相關症狀包含皮膚病灶如斑疹、丘疹、水泡、膿疱、發燒、畏寒或寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）、極度倦怠。
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