猴痘侵台關鍵20天 台大醫：入侵社區後「傳播難斷根」

國內首見猴痘個案，疾管署昨天(24日)公布，一名20多歲本國籍男性，過去半年於德國留學，經採檢檢體通報，認為為猴痘，台灣也是繼新加坡、韓國、亞洲第三個國家出現猴痘案例，對此，台大兒童醫院院長黃立民表示，猴痘通常只有小規模感染，但若發生在社區的話傳播恐難斷根。

根據「三立新聞網」報導，黃立民表示，猴痘傳播類似淋病等性病，發生在人與人親密、長時間接觸才可能傳播，但若發生社區傳播就很難斷根，他也指出，猴痘尚未嚴重到需要人人打疫苗，致死率不高，不用太過緊張。

衛福部疾管署副署長莊人祥說，除避免與猴痘感染者接觸、前往猴痘流行區所有食物應徹底煮熟才食用，疫苗接種也是預防方法之一，目前已經列醫護、實驗室人員及高風險密切接觸者等為三大優先施打對象，正與國際藥廠洽談第三代天花疫苗及抗病毒藥物。

莊人祥呼籲，為減少感染風險，民眾出國應避免接觸猴痘疑似個案，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。