台灣首例猴痘負壓隔離治療 5接觸者暫無症狀

繼新加坡、韓國，台灣成亞洲第3個出現猴痘病例國家，疾管署今天公布首例猴痘境外移入個案，20多歲本國籍男性自德國返台出現症狀確診，已收治負壓隔離病房，5名接觸者暫無症狀。

衛福部疾管署副署長莊人祥下午赴記者室說明台灣首例境外移入猴痘確診個案，為南部20多歲本國籍男性，過去半年都在德國留學，返台後6月20日出現症狀，21日就醫，進行檢體採檢，採檢出猴痘病毒陽性。確診個案目前收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離。

地方衛生單位已依規定進行疫情調查及接觸者追蹤防治工作，莊人祥說，衛生單位已匡列5名密切接觸者，個案均暫無症狀，因皆有口罩等防護措施，屬中度風險，分別為3名醫療工作者及2名家人，由於個案正在居家檢疫期間，與家人無高風險接觸，不會安排接種天花疫苗，列一般健康監測對象。

疾管署昨天公布，猴痘正式列為台灣第二類法定傳染病，若遇疑似個案，依規定應於24小時內通報。莊人祥說，針對台灣出現首例確診個案，疾管署將同步透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織。

疾管署指出，此波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來，全球累計50國報告至少3598例確診，其中以歐洲及美洲病例數最多，累計病例前5名為英國793例、德國592例、西班牙520例、法國330例及葡萄牙328例，亞洲目前為韓國與新加坡有境外移入病例。

猴痘傳播對象具侷限性、多與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或照顧確診者的醫護；由於國際猴痘疫情逐漸擴大，疾管署將持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，並積極與國際藥廠洽談第三代天花疫苗及抗病毒藥物。

疾管署呼籲，為減少受感染的風險，建議民眾出國應避免接觸猴痘疑似個案，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。