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防猴痘不建議大量接種 台灣優先施打3對象

中央社／ 台北24日電

世界衛生組織（WHO）關注猴痘疫情，衛福部疾管署今天表示，WHO不建議大量接種疫苗，接種對象有限，台灣優先施打醫護等3對象，現正接洽第三代天花疫苗。

歐洲、美洲及大洋洲等非屬猴痘流行國家爆發疫情，近期猴痘甚至入侵亞洲，台灣上週通報1例疑似個案已排除，國內迄今尚未曾出現猴痘病例及相關通報。疾管署昨天公布，猴痘正式列為台灣第二類法定傳染病，若遇疑似個案，依規定應於24小時內通報。

天花疫苗可預防猴痘疫情，各界關注天花疫苗採購進度及接種規劃。衛福部長陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心例行記者會表示，天花疫苗非普遍性接種，採購疫苗當然是接洽最新的「第三代」疫苗，雖國內有儲備「第一代」疫苗為戰備用途，但副作用比較多，暫不考慮使用。

台灣自1955年起就未曾再有天花病例發生，自1979年起停止牛痘接種，以後出生的台灣民眾均為未接種族群。疾管署長周志浩進一步說明，WHO並不建議大規模接種天花疫苗，接種對象很有限，優先施打包含照顧猴痘患者的醫護人員、實驗室人員及短時間內與個案有密切接觸者。

周志浩說，「第三代」天花疫苗還在接洽當中，「第三代」疫苗為活的、減毒疫苗，但有別於「第一代」疫苗，病毒在體內不會繁殖，且仍可誘發免疫反應，正在研發的疫苗為採用細胞培養、分子生物等方式進行。

猴痘

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