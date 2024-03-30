環團反對凍漲 批護航用電大戶

電價即將於四月起調漲，連帶讓物價蠢蠢欲動，立法院國民黨、民眾黨團則分別提案凍漲電價。對此，環團痛批，藍白的提案讓用電大戶繼續享有化石燃料補貼，全民健康飽受威脅，電價漲幅過低猶如溫水煮青蛙，不利節能成效。

台灣蠻野心足生態協會、荒野保護協會、台灣生態學會、監督施政聯盟、野薑花公民協會等卅個環團與專家學者共同連署，強調反對凍漲電價，呼籲電價漲跌應回歸符合公平、公正與專業的電價審議機制，讓電價審議獨立政治力外。

環團表示，當去化石燃料補貼已是全球趨勢，凍漲等同圖利占比超過百分之五十以上的工業用電，且經濟部也將挪用一千億徵稅大手筆補貼台電，等同變相維持工業用電補貼，加上電價漲幅偏低，不利淨零轉型，質疑藍白綠三黨不約而同傾斜，圖利耗電大企業。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，電價調漲應合理化，尤其是高耗電、高汙染、高排碳產業應把外部成本內部化，反映真實電價成本，但至今電價仍嚴重偏低，低於台電公告的電價成本。以二○二二年平均每度三・九○八三元、二○二三年的四・一六八八元，及二○二四年二月底的三・六七三○元來算，電價調漲只有尖峰時間的四・九九至五・七八元高於電價成本，其餘時間都低於電價成本。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，目前電價遠低於發電成本，等於用電大戶不斷得到大量補貼；發電成本應將環境生態、健康成本納入，呼籲在野黨勿以民生為藉口護航用電大戶。