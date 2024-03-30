快訊

中部以北轉偶雨 吳德榮：明天鋒面接近注意雷擊大雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環團反對凍漲 批護航用電大戶

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
彰化縣環保聯盟等北中南環團昨動員前往立法院抗議，反對電力消費超過百分之五十的工業電價凍漲。記者黃義書／攝影
彰化縣環保聯盟等北中南環團昨動員前往立法院抗議，反對電力消費超過百分之五十的工業電價凍漲。記者黃義書／攝影

電價即將於四月起調漲，連帶讓物價蠢蠢欲動，立法院國民黨、民眾黨團則分別提案凍漲電價。對此，環團痛批，藍白的提案讓用電大戶繼續享有化石燃料補貼，全民健康飽受威脅，電價漲幅過低猶如溫水煮青蛙，不利節能成效。

台灣蠻野心足生態協會、荒野保護協會、台灣生態學會、監督施政聯盟、野薑花公民協會等卅個環團與專家學者共同連署，強調反對凍漲電價，呼籲電價漲跌應回歸符合公平、公正與專業的電價審議機制，讓電價審議獨立政治力外。

環團表示，當去化石燃料補貼已是全球趨勢，凍漲等同圖利占比超過百分之五十以上的工業用電，且經濟部也將挪用一千億徵稅大手筆補貼台電，等同變相維持工業用電補貼，加上電價漲幅偏低，不利淨零轉型，質疑藍白綠三黨不約而同傾斜，圖利耗電大企業。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，電價調漲應合理化，尤其是高耗電、高汙染、高排碳產業應把外部成本內部化，反映真實電價成本，但至今電價仍嚴重偏低，低於台電公告的電價成本。以二○二二年平均每度三・九○八三元、二○二三年的四・一六八八元，及二○二四年二月底的三・六七三○元來算，電價調漲只有尖峰時間的四・九九至五・七八元高於電價成本，其餘時間都低於電價成本。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，目前電價遠低於發電成本，等於用電大戶不斷得到大量補貼；發電成本應將環境生態、健康成本納入，呼籲在野黨勿以民生為藉口護航用電大戶。

電價 電費

延伸閱讀

影／林思銘批民進黨能源政策錯誤 造成台電虧損、缺電危機

立院凍漲電價案交付協商 綠：立法權不該干涉行政權

電價調整要立院決議？學者：確有爭議 但應合憲

影／環團反對電價凍漲 認為補貼圖利工業用電大戶

相關新聞

藍白提案電價凍漲 立院冷凍1個月

電價四月起調漲，立法院會昨天處理國民黨團、民眾黨團電價凍漲案提案，朝野立委舌戰一小時。藍委批評，民進黨的能源政策窮得剩下...

立委提案凍漲 曾巨威：電價調整更政治化

電價四月將調漲，藍白提案建請立法院會決議要求行政院凍漲電價；國民黨立委傅崐萁則提案修正「電業法」，要求經濟部電價費率審議...

新聞眼／民粹提案 制衡權淪作戲表態

電價凍漲案昨在立法院遭民進黨擋下等待協商，但四月電價調漲已無懸念，藍白在野黨即使聯手，都無法阻止，這無關國會席次、朝野攻...

環團反對凍漲 批護航用電大戶

電價即將於四月起調漲，連帶讓物價蠢蠢欲動，立法院國民黨、民眾黨團則分別提案凍漲電價。對此，環團痛批，藍白的提案讓用電大戶...

經長：電價下月如期調漲 台電強調依費率審議內容進行

電價4月調漲上路前夕，立法院藍白黨團分進合擊提案全面凍漲， 昨（29）日立法院會民進黨運用議事策略交付黨團協商，技術性將...

國會凍漲電價戲碼 難改變現狀

立法院昨（29）日召開院會處理國民黨團、民眾黨團建請決議停止調漲電價案時，兩項提案雖逕付二讀，但民進黨團隨即提議送交協商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。