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立委提案凍漲 曾巨威：電價調整更政治化

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國立政治大學名譽教授曾巨威。圖／聯合報系資料照片
國立政治大學名譽教授曾巨威。圖／聯合報系資料照片

電價四月將調漲，藍白提案建請立法院會決議要求行政院凍漲電價；國民黨立委傅崐萁則提案修正「電業法」，要求經濟部電價費率審議會的決議，須經立院同意。立院要求凍漲電價，是否有立法擴權問題，有學者認為，以目前的實務見解，應該是合憲；但也有學者表示，若修法通過，將使以後電價調整的專業度難以維持，也更政治化。

政大法律系副教授廖元豪指出，授權「立法院同意」的監督模式，在我國已是十分常見的「立法院監督行政權」方法。由於立法院的監督一般都是狗吠火車，力道不足，才形成以「同意權」來確保行政部門會向立法院負責。因此，除非憲法法庭有新的見解，不然實務來看，這種做法似乎是正常、普遍，合乎憲法的。

廖元豪說，尤其「費率」的性質，比較接近行政命令。大法官釋字五四三號解釋，在討論緊急命令執行要點時，也說這種重要規範應該「依行政命令之審查程序送交立法院審查」，可見以「立法審查行政決定」來監督的方式，大法官原則上是肯認的；雖然在學理上、比較法上，其他國家會有些不同的觀點。

政大金融系兼任教授李桐豪說，如果藍白提案要在立法院會做成決議，要求在尚未達到能源政策的配比之前，政府必須凍漲電價，除了代表國會的態度，也迫使新政府必須落實其能源政策。而修「電業法」部分，雖然無法趕上下個月漲電價前適用，但可研議讓收費費率的計算公式直接入法，或可朝向電價審議委員會的決議，漲幅若超過某個百分比上限，必須經立法院同意。

政大財政系名譽教授曾巨威表示，如果大家把電價看作是很專業的議題，本來就應該由行政部門用專業方式、掌握正確資訊來決定，才是負責的作法，如果今天立法院要把這個權力拿掉，反而違反電價調整問題的本質，未來若修法通過，將使以後電價調整的專業度難以維持，也更政治化。

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