圖卡再挨轟 曾文生坦承台電案例不佳

經濟部自宣布四月起調漲電價，並公布一系列圖卡解釋電價調漲對小店家影響不大，卻引來網友砲轟，還惹來「美花烘焙」之譏。身兼台電董事長的經濟部次長曾文生表示，台電舉例沒有惡意，只是要去找出每月用電七百度以下的店家來舉例，但坦承台電找的這個案例，真的選得不好。

為了解釋不是要麵包店半夜烤麵包，經濟部再推新圖卡「白天烤也可以年省破四萬」，再遭網轟漲電價還說能省錢簡直莫名其妙，立委賴士葆昨天在財政委員會質詢指出，經濟部小編一直編這些圖卡，想要糊弄老百姓，但現在已淪為笑柄，應該趕快撤下這些圖卡；立委牛煦庭也說，店面賣的麵包難道沒有烘焙成本？

曾文生指出，台電電費收費有幾種價格模式，台電提出的例子是一般小店家的用電模式，才有累進費率，一般只有販售麵包的店面會用這樣的電費模式，如果有烘焙設備，會用低壓營業用電，計費方式就會不同，「台電舉那個例子有沒惡意，它是不同的電費結構」。

曾文生說，時間電價的使用上去年開始有變革，尖峰用電時間調整成下午四時開始至晚上十時，烘焙業可以考慮夜尖峰不要大量烘焙，有助於節省電費。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，政府有說明政策的責任，但是各部會小編呈現政策的做法應可更精密正確，不要讓說明政策的出發點，衍生其他爭議，該檢討就檢討。

對於國民黨立院黨團提案決議停止電價凍漲，列明天院會首案。曾文生則表示，這牽涉政府體系分工與權利義務關係調整，除國會討論，經濟部也會依專業判斷調整電價。

至於外界呼籲應該凍漲醫療院所電價，曾文生說，電價審議會中，醫院沒有特別被提出來做（緩漲）討論，因每家醫院負擔能力不同，行政院會重新在院內再做一次檢討。