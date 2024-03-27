電價今年會再漲？ 曾文生：應可損益兩平

「這次漲完電價後，民眾能安心多久，今年內電價還會不會漲？」民眾黨立委黃珊珊27日於立法院質詢質問，經濟部次長曾文生回應表示，考量到行政院撥補、漲電價與國際能源價格變化，「預估台電今年可接近損益兩平」。至於國民黨團提出電價調整要經過立院同意的主張，曾文生回應說，電價會依照電價的專業來做判斷。

政策利率已新高

黃珊珊表示，台灣每年都要討論台電虧損，但還是要回來討論能源政策，因為高度依賴火力發電，剛好碰上俄烏戰爭，燃料成本超乎想像，加上央行用了許多工具抑制物價，未來物價可能因為電價再度上漲，還有可能再升息嗎？

央行總裁楊金龍表示，以目前來看，政策利率已經是15年最高，他也坦承升息是抑制物價的工具。黃珊珊指出，但升息也會推升房貸的壓力，對老百姓會有一定影響，加上民營電廠綠電賺飽飽，對民眾產生強烈的相對剝奪感，尤其「電價跟物價成正比，總裁同意嗎？」

台電估損益兩平

楊金龍表示，「11%的漲幅還算是溫和。」黃珊珊追問，雖然溫和，但電價恐怕還會繼續漲，未來央行還有什麼工具讓通膨緩步回降？楊金龍表示，現在來看通膨確實是緩步下降。黃珊珊逼問，所以今年都不需要再擔心漲電價嗎？楊金龍否認說，漲電價是經濟部做決定。

經濟部次長曾文生則表示，電價調漲考慮很多面向，今年會行政院會有一千億的挹注、電價調漲，再加上國際燃料價格變動，預估今年台電接近損益兩平，後續也會跟電價審議委員會報告具體的狀況。

電價由專業處理

國民黨立委日前通過「電價凍漲」提案，列入29日院會討論事項更要求未來電價費率審議會決議須經立法院同意後才可實施。

對此，曾文生表示，有些部分是國會的權責，也有一部分是對於現在整個政府體系分工的權利義務關係的調整，這部分讓國會及相關專業做討論，電價會依照電價的專業來做判斷。

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