下月漲電價 餐飲業快炸鍋

四月電價漲價在即，全台餐飲業處於物價炸鍋邊緣。許多小吃店在疫情期間已調漲一波價格，業者目前先觀望，擔心「誰先漲、誰先死」。南部知名夜市雞排攤商說，一分碳烤雞排要價九十元，再漲下去就嚇跑客人；台北延三夜市金雞舞屋台料理蔡老闆說，現在就看原物料漲不漲，「誰敢開第一槍」。但也有小吃店已貼出公告，四月一日起調整商品售價。

四月全面調漲電價，引發物價飆漲憂慮，立法院程序委員會昨以十票同意、八票不同意，通過將國民黨立院黨團凍漲電價的提案，列入本周五立法院院會討論事項第一案。國民黨團在提案中建請院會決議，立即停止調漲電價，要求行政院責成相關部會，檢討現行能源政策，並提出因應對策與配套措施。不過，針對國民黨團的提案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤已表示，民進黨團將拉下協商處理，四月漲電價將如期進行。

經濟部長王美花日前表示，針對民生消費產業的電價調幅非常細緻，店家若因電價調漲每天多花約十元，不應因此提高產品售價。多數大型、連鎖業者暫且未傳出以漲電價為由調整售價，小吃、餐飲業者則是先按兵不動。

台中知名的一中商圈、逢甲商圈，業者多持觀望態度，就怕漲價補貼成本，會嚇跑學生族群和小資族。開多家餐飲店的林姓業者說，在學生商圈做生意，已凍漲十多年，「挺過疫情卻可能挺不過電價」，他打算先頂讓一家店，還在營業的咖哩飯、泡菜鍋等商品則打算調漲十元。

府中高記生炒花枝是板橋知名美食，店家公告三月十二日起生炒魷魚、炸蘿蔔糕各漲五元，因人事跟原物料漲價，不得不調整；四月電費調漲再漲一波？店家小心翼翼說，今年「應該」不會再漲，「未來還要觀察」。

南部早餐業者說，吐司、蛋餅皮進價都在漲，雞排業者則指食材需冷凍耗電凶，還不知成本會高多少？現在沒人敢貿然漲價，但未來能不反映在售價上嗎？高雄福山學區附近的阿慧麵店表示，疫情時原物料大漲，去年將滷肉飯從廿元調到廿五元，水餃一顆四點五元調到五元，因店面是自己的，食材若沒漲價，短時間應不會再調價。

台南永康區鴻品牛肉湯張老闆說，牛肉不久前一斤才漲五十元，電費支出可能下月會增加，但目前根本不敢漲價；陳姐水餃專門店說，同行普遍等連鎖店全部漲了以後才可能跟進。

餐飲、飯店、賣場等業者經營成本增加，但業者表示，政府已經喊話不能漲，初期只能靠著節能降低成本，多出來的就自行吸收，零售通路就怕一漲價就失去競爭力，餐飲業者則都不願意先開第一槍。全聯、家樂福、大潤發與美廉社等零售通路業者表示，雖然電價上漲，但現階段沒有漲價計畫。