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學者：物價漲不漲都有人受害

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

國內消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率已經連兩年超過百分之二的「通膨警戒線」，今年通膨情勢原本有望舒緩，但四月電價調漲讓通膨警報再響。學者專家表示，電價是生產的基礎成本，不只外食，各項生活成本都會受影響，電價漲，廠商會跟漲，只是程度不一；廠商轉嫁，消費者喊苦，如果不轉嫁，廠商會減少獲利，都有人受害。

對於未來物價走勢，中央大學經濟系教授吳大任表示，不只是電價漲價衝擊ＣＰＩ，這兩年國際提高減碳標準，相關效應逐漸發酵，今年起可能會陸續反映，也是物價上漲原因；地緣政治也是高度不確定性，如果以哈戰爭情況又惡化，或俄烏戰事擴大，都會造成國際原物料價格上揚，造成輸入性通膨。

一位不具名學者說台灣前幾年沒有大漲，這次因為電價一次漲，民眾感受就會很強烈，但是為了選舉，選前不敢漲，選後一次漲，民眾很痛苦。

電價 電費

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