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凍漲醫院電價？ 陳揆允再評估

聯合報／ 本報記者／連線報導

醫界憂醫療電價調漲百分之十四，恐引發掛號費漲潮。本報調查統計，六都今年一至三月已有七一六家醫院、基層診所調漲掛號費。民眾黨立委陳昭姿昨指醫療機構非營利，調漲百分之十四電價對營運衝擊大；多個醫療團體日前也呼籲醫療院所電價應凍漲，行政院長陳建仁允諾「會再評估」，衛福部長薛瑞元則允諾通盤檢討與規畫。

中華民國診所協會全聯會理事長廖文鎮說，三月四日至今基層診所多半仍「凍漲」，主要是競爭激烈，全國基層診所有一點七萬家，比超商還多，加上又在新聞「風火頭」，不敢漲。

陳昭姿昨和台灣社區醫院協會理事傅振輝、李俊億舉行記者會，陳昭姿認為，政府單方面宣布電價調漲，卻缺乏相應措施，許多醫療檢測設備、維生儀器、開刀房、病房都需廿四小時用電，開刀房等需須長時間維持廿度以下溫度，齊頭式的假平等有失公允，應將醫院內用電進行細部區分、分別計價，針對醫療區、商店餐飲區等用電分別計價與調整費率，才是妥適之道。

傅振輝指出，以一百床左右的地區醫院每月用電約為廿萬度、電費約七十餘萬元試算，每年恐將增加三百萬元電費支出，若醫療利用率不夠，恐因人數太少不敢開機，或為省電減少照明，對醫療品質造成隱憂。

日前多個醫界團體聯合發出聲明，籲請政府不要調漲醫療院所電價，國民黨立委廖偉翔昨天也詢問陳建仁，行政院是否答應？陳建仁重申，要了解醫療院所的電費，占所有經營的百分比是多少，例如調漲電價對台北捷運的成本只影響百分之一，醫院的部分，會再做精細的盤點。

電價 電費

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