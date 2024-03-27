冷眼集／只准漲電價 不准漲售價？

台灣民眾用電只能找台電，台電每次調漲電費，業者要不就是屈從於政府的「道德勸說」自行吸收，要不就是漲價讓消費者負擔，總之都得有人受害，更不用說引發物價上漲讓社會底層更無以為繼。因為大家只能跟台電買電，市場沒有其他競爭者，消費者也只能任人宰割。

台電的電力供應是獨占事業，消費者沒有向台電討價還價的能力，只能被予取予求，台電漲價帶動商品漲價向來就是全面性的，不論生產過程中是否使用到電力，都可以電價調漲為由來調漲產品與服務的售價，消費者只能被迫接受。

明知漲電價將帶動物價上漲，經濟部為了粉飾太平，費盡心思提出說帖，反而造成反效果，官方臉書慘遭灌爆。經濟部在臉書釋出的圖卡指出，用電量多的麵包店若改選「時間電價」，可月省一萬七千元，網友不埋單，開酸半夜烤麵包，到底是哪個官員想出來的省錢妙招？

被罵爆後，經濟部又再出圖卡「不必半夜烤麵包」，採時間電價中午時段烤麵包，白天烤也可年省破四萬元。此舉引發網友再度蓋樓開罵「烤麵包一天只烤一次？」「整天做有的沒的澄清圖，不如好好想想如何減少發電成本」。

電價調漲帶動通膨預期心理，央行先宣布升息半碼，抑制預期心理，經濟部長王美花說，店家不應該以電價上漲為由調漲售價，這讓大家只想依樣造句還給王美花：台電不應該以燃料價格上漲為由調漲電價。

電價調整、萬物齊漲，一般民眾咬緊牙根、東省西扣，或許還能撐過去，但對於幾乎毫無抵禦能力的弱勢族群，卻可能因此不得溫飽甚至流落街頭，尤其目前社會救助法是以虛擬收入為社福資格的認定，讓許多實際上收入在貧窮線下的族群卻難被「接住」。政府在調漲電價之餘，也必須要為這群底層民眾想想，如何透過更細緻的配套，以免他們成了最大的受害者。