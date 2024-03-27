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小吃業者恐怖平衡 不敢漲… 食材可能「縮水」調整

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小吃恐怖平衡 不敢漲…縮水求生

聯合報／ 本報記者／連線報導
因應下月電價上漲及原物料普遍漲價，新北市汐止區一家煲仔飯店家已貼出公告，將從四月一日起調漲售價。記者林河名／攝影
因應下月電價上漲及原物料普遍漲價，新北市汐止區一家煲仔飯店家已貼出公告，將從四月一日起調漲售價。記者林河名／攝影

知名日本一蘭拉麵前天宣布漲價百分之四，雖然漲價理由是「基本工資調漲」，但時機敏感，多數餐飲業都不敢跟進，也形成「恐怖平衡」。小吃店老闆透露，現階段大家都不敢先漲價，但若撐不下去，食材可能做一點「縮水」調整，一顆滷蛋變「半屏山」、一根香腸「攔腰斬」、餐點分量變小、改用較便宜的食材，都是求生存的變通之道。

台鐵公司的便當深受老饕喜愛，尤其招牌的六十元排骨便當更讓民眾搶購，坊間不少便當店排骨便當已漲到一百多元，這款便當也被稱為「佛系便當」。雖然台鐵暫時沒有調高售價計畫，但在通膨嚴重、原物料飆漲下，台鐵便當因「長期凍漲」，受歡迎的六十元便當幾乎「賣一個，賠一個」，只能採限量方式因應，減少虧損。

不過，許多小吃、餐飲業者就算沒有漲價，不少配菜或是主菜縮水，形同變相漲價。

雖然經濟部長王美花表示民生用電一天漲不到十元，要求業者不得以電價調漲作為漲價理由，但其實業者更擔心因為電價上漲擴大通膨，可能會拉高原物料價格，導致其他成本攀升。

台北延三夜市金雞舞屋台料理蔡老闆說，漲價不只是電價因素，有大環境因素，電價只是其中一個環節，小吃店漲不漲價主要是看原物料價格，雞蛋已經漲價、雞肉目前沒漲價，大家都是觀望心態，為了生存不敢漲價，但白飯吃到飽、免費加湯等優惠，以後一定會減少，而隨著天氣變熱，「夏天才是電價的真正考驗」。

豐原廟東復興商圈主委吳燈全表示，商圈多家業者農曆年前已漲一次，業者觀望四月電價漲幅，人事成本不斷提高，業者不可能全額吸收，只是何時漲？漲多少？大家都在斟酌。

豐原有米粉小卷業者去年底從一百元漲至一一○元，生意馬上下滑，其他業者不敢漲；六月進入夏季電價成本更高，「壓力山大」，商圈業者將再討論。

電價 電費

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