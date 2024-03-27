快訊

小吃業者恐怖平衡 不敢漲… 食材可能「縮水」調整

天氣好轉上看33度高溫 吳德榮：周五微弱鋒面到再變天

馬英九、習近平二次會 傳4月8日北京登場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬物恐漲 逾百萬人社福網漏接

聯合報／ 記者林琮恩葉冠妤／台北報導
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

四月起調漲平均電費百分之十一，一般預期將引發萬物齊漲，學者表示，任何漲價都可能讓弱勢家庭經濟狀況雪上加霜，對於受限於社會救助法資格，而無法取得社福資格的貧窮族群的影響更大。社福團體則擔心，物價上漲，許多臨時工、打工族可能因收入不穩，無法支應房租，被迫流落街頭，建議政府應修改社救法，以實際收入認定社福資格，才能真實反映貧窮人口的生活現況。

衛福部社工司統計，全台低收入戶近十年來約落在十四萬戶上下，波動幅度不大。台大社工系名譽教授鄭麗珍表示，除非遭遇重大金融危機，否則貧窮人數不易出現波動，但真正問題是許多民眾貧窮，但受限政策規定，無法取得社福資格。

鄭麗珍估計，這群隱性貧窮族群約占全台人口百分之六，收入低於政府定義的「貧窮線」，人數超過百萬，因無法取得政府福利補助（醫療費用減免），一旦消費支出上升，難以負荷經濟壓力，收支失衡，處境堪慮。

家扶基金會執行長周大堯指出，早期不具中低收、低收入資格的社福「邊緣戶」約兩成，但近年已增至三成多，這群弱勢族群並無學雜費、租屋補貼，只能尋找便宜的居所，衛生條件較差，連安全都成問題，勢必犧牲孩子教育。

王今暐表示，近年通膨嚴峻，政府雖年年調漲基本工資，但因低收入條件是採基本工資核算虛擬所得，等於基本工資調漲，連帶墊高了低收申請門檻，對於貧窮人口來說，通膨無異是生活成本及申請補助門檻提高的雙重打擊。

王今暐表示，物價提高後，許多臨時工，或是季節性工作的打工族可能因不穩定的收入而無法支應房租，被迫流落街頭。如果不幸受傷、生病，無法支付醫療費用，可能連繃帶、殺菌藥水都買不起，處境悲慘。

王今暐說，台灣社會救助法修法聯盟主張應廢除虛擬收入，改採實際收入認定，可用薪資證明、搭配居家訪視、自述或其他查證方式，才能真實反映貧窮人口的生活現況。

周大堯也認為，社救法有修正的必要，政府也有責任照顧邊緣家庭，如果其中產生漏洞，都需要付出相對大的社會成本。

衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，民眾關心社會救助議題，民間團體也對社救法提出多項修法建議，社工司正邀集各界積極研議修法方向。

電價 電費

延伸閱讀

偶爾理智線快斷裂！林心如揭育兒經 感性謝女兒1特質：很幸運

漲電價太受關注 央行：高通膨環境下 放大通膨效果

內政部都委會通過新店公設專通 公保地解編做467戶社宅

不分藍綠各社會局處主管齊發聲 嘆社工界禁不起網內互打

相關新聞

下月漲電價 餐飲業快炸鍋

四月電價漲價在即，全台餐飲業處於物價炸鍋邊緣。許多小吃店在疫情期間已調漲一波價格，業者目前先觀望，擔心「誰先漲、誰先死」...

萬物恐漲 逾百萬人社福網漏接

四月起調漲平均電費百分之十一，一般預期將引發萬物齊漲，學者表示，任何漲價都可能讓弱勢家庭經濟狀況雪上加霜，對於受限於社會...

小吃恐怖平衡 不敢漲…縮水求生

知名日本一蘭拉麵前天宣布漲價百分之四，雖然漲價理由是「基本工資調漲」，但時機敏感，多數餐飲業都不敢跟進，也形成「恐怖平衡...

冷眼集／只准漲電價 不准漲售價？

台灣民眾用電只能找台電，台電每次調漲電費，業者要不就是屈從於政府的「道德勸說」自行吸收，要不就是漲價讓消費者負擔，總之都...

凍漲醫院電價？ 陳揆允再評估

醫界憂醫療電價調漲百分之十四，恐引發掛號費漲潮。本報調查統計，六都今年一至三月已有七一六家醫院、基層診所調漲掛號費。民眾...

學者：物價漲不漲都有人受害

國內消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率已經連兩年超過百分之二的「通膨警戒線」，今年通膨情勢原本有望舒緩，但四月電價調漲讓通膨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。