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烘焙坊每天電費增2元…藍譏台電邏輯死亡 白酸騙百姓

聯合報／ 記者張睿廷林銘翰陳秋雲劉宛琳／連線報導
台電回應，原試算案例為北部連鎖烘焙坊某門市，該分店無烘烤設備等同每日電費增加約2元，若改以具烘焙設備的麵包店分店案例試算，等同每日電費增加約10個麵包銷售額。 示意圖／ingiimage
台電回應，原試算案例為北部連鎖烘焙坊某門市，該分店無烘烤設備等同每日電費增加約2元，若改以具烘焙設備的麵包店分店案例試算，等同每日電費增加約10個麵包銷售額。 示意圖／ingiimage

四月電價調整，台電以北部連鎖烘焙坊某門市為例，因無烘烤設備，每天電費增加約兩元，有烘焙設備的麵包店，每天增加約十個麵包銷售額。國民黨立委李彥秀昨批台電「邏輯死亡」，不用洗衣機、冰箱、電視，電價就不會調整嗎？烘焙坊電費調幅隨便都在百分之十以上，更別提人力價格增加，蔡政府過去教大家「用愛發電、用肺發電」，今天有經濟部長「王美花發電」。

民眾黨立委林國成也說，台電說法莫名其妙，決定調漲電價就直接告訴全民，何必拐彎抹角、東騙西騙；蔡英文總統曾說不會大幅調漲電價，但看起來蔡執政比前總統馬英九執政時期漲幅還高，總有一天會被唾棄。

國民黨立委羅廷瑋也說，經濟部試圖解釋漲電價對小家庭、小店家的漲幅「輕微」，但小店夏天開冷氣的電費一次要繳二點五萬元，若大熱天省冷氣，誰會上門？他說，工廠要用電轉動機器、農產要用電保持冷藏，大戶調漲等於生產成本增加，最終反應到產品價格，進一步推升物價，餐飲小店被迫漲價還是小市民埋單。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，行政部門未來在舉例上可更精確，民進黨團也會要求在穩定物價方面一定要做到最好。她強調，政府穩定民生和物價方向不變，這個調幅就是要盡可能讓大家負擔得起，針對可能通膨部分，各部會都有做配套，請大家共體時艱，民進黨團會要求行政部門對物價穩定不可偏廢。

民進黨團總召柯建銘表示，原油價格上升，電價勢必調漲；調漲電價是要經過電價審議委員會通過才算數，最後變怎麼樣，大家不必太多臆測。

電價 電費

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