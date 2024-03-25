冷眼集／邊漲價邊補貼 挖東牆補西牆

準總統賴清德還未上任，電價上漲牽動物價；壞人讓蔡總統來當，幫賴拆彈、清理戰場，苦果卻是全民扛。

四月電價大漲，蔡政府宣稱是俄烏戰爭引發國際能源價格大漲所致，並端出各國近年電價、物價調整幅度，證明台灣電價不得不漲。連年虧損、不堪負荷的台電，以自己扮演「消波塊」形容抵擋全球燃料飆漲通膨巨浪的角色，說明漲價情有可原。事實上，經過幾波醞釀，民眾對漲電價早已心理有數。但蔡政府執政八年，慣於「報喜不報憂」，此次電價調幅不小、物價連動調漲，影響民生卻是事實。

行政院長陳建仁日前指「政府會透過細緻調整，使得電價調整不會影響物價」，也讓每個家戶都能負擔得起；如今電價拍板，經濟部長王美花稱，小家庭每月調漲幅度等於只增加兩顆超商茶葉蛋，她還以牛肉麵店滷蛋一顆十五元、電費每天增加五元為例，呼籲「不應以漲電價為由漲物價」。台電還宣稱對物價影響溫和，舉烘焙坊「每天開銷增加兩元」案例，立刻被藍委打臉。

民眾感受到的實情是，電價大漲、雙鐵喊漲，食衣住行各類消費都吃緊。諷刺的是，內政部日前才宣布擴大租金補貼，但這波電價調漲中，租屋族、房貸族將首當其衝。政府一邊漲價、一邊補貼，挖東牆補西牆。

蔡政府一再捍衛能源政策，始終不願承認的卻是從過去調漲電價百分之廿二到四月大漲，累計漲幅超過三成，除撕毀十年內「電價不會有大幅度調漲」承諾，還遠高於馬政府調漲的百分之十八。經濟部列出學校、農漁業、社福團體不漲，立刻浮現社區醫院撐不住；衛福部承諾另覓財源，不排除先補助中小型醫院。姑且不論還有多少弱勢尚未找到管道發聲，社區醫院的撐不住也看見國家政策擬定過程的粗糙與急迫。

蔡賴交接之際，政權左手交給右手，還想試圖切割？全民飽受漲價之苦，帳當然都要算在民進黨政府頭上。