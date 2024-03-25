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「不要再漲」 工商界盼配套

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導

四月起調漲電價，民間物價蠢蠢欲動。工商協進會昨表示，電費連三年針對用電大戶調整，這次電價全面調漲的影響層面擴大，除可能再度衝擊企業營運與民生，也削弱我國整體經濟復甦力道，建議近年內不宜再度調漲電費。

工商協進會也說，明年預計課徵碳費，對企業營運帶來額外負擔，在萬物皆漲、經營成本變高情況下，政府應該提供更完整的配套措施，訂定暫緩或延徵碳費條件、避免重複課徵相關環保規費等，確保企業維繫既有競爭力，並審慎控制通膨與物價穩定。

工商協進會理事長吳東亮多次呼籲，政府應重視ＡＩ（人工智慧）帶動的新需求將使用電量增加。工商協進會昨重申，電價與能源政策、電力供需結構息息相關，隨著半導體與ＡＩ產業蓬勃發展，潛在電力需求龐大，建議政府從產業發展趨勢出發，以前瞻性眼光盤點、計算我國電力需求，以多元能源配置選項強化國家能源韌性。有穩定的電力供需結構，才能有穩定、合理的電價成本，方便企業規畫長期營運方針，也才能確保台灣企業維持供應鏈競爭優勢。

工商協進會指出，中央銀行已宣布升息半碼防範通膨，但企業營運成本恐因此上升，政府應盡速修正產業創新條例，將投資抵減的租稅優惠延長，增列企業投入綠色製程、技術投資等適用租稅獎勵措施；工商界肯定行政院穩定物價小組將大宗物資降稅措施延至六月，但期望延長至年底，確保物價穩定。

電價 電費

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