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「撐不下去」 醫療院所哀號

聯合報／ 記者沈能元侯俐安／台北報導

四月一日調漲電價，多家醫療院所高喊「快撐不下去」，盼政府凍漲或編列預算補貼。衛福部次長王必勝昨說，「凍漲應該是不可能，畢竟電價是重大政策。」但已向行政院反映，本周評估電價調漲對醫療院所各層級影響，不排除優先補助受影響較大的中小型醫院，最快本周定案。

王必勝說，若選擇補貼，必須先尋找財源，並討論有無空間進行調整。

社區醫院協會理事長朱益宏說，中小型醫院為非都會地區民眾主要醫療的提供者，電費占整體支出較高，財務方面較為弱勢，衛福部若願意補貼是件好事。醫務管理學會理事長洪子仁指出，調漲電價對醫療院所的影響是全面的，營運成本不斷增加，政府若不採取凍漲或公務預算補助等措施，各醫療院所未來可能調漲掛號費，呼籲一視同仁，不分層級全有補貼，採取級距補貼也可多加討論。

針對社區醫院協會、醫務管理學會等團體日前發表聲明，以電價調漲百分之十估算，全國二萬多家醫療院所一年電費約增加卅億元。不過，王必勝說，初步評估醫療院所約增加十億元電費，「愈大型的醫院影響愈小，愈小型的醫院影響愈大。」

王必勝說，各級醫療院所電費占全部支出比率，醫學中心約占百分之○點五至一，地區醫院百分之二至四，各家部立醫院也有所不同，台北、桃園約占百分之一，離島、偏鄉占比約百分之四，調漲電價對離島及偏鄉醫療院所衝擊最大。

政院官員表示，衛福部此刻正蒐整各層級醫療院所意見，政院也在嚴密討論與研議中，會盡力減輕電價調整對醫療機構所造成的影響。

電價 電費

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